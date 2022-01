Volkswagen спасява дизеловите коли с нови екомотори, работещи с парафинови горива

Volkswagen планира да намали въглеродния отпечатък на своя автопарк в Европа с 40% до 2030 г. Поради това компанията все повече се фокусира върху изцяло и частично електрическите автомобили.

Като допълнителна алтернатива, Volkswagen вече официално одобрява модели с последно поколение 4-цилиндрови дизелови двигатели да използват парафинови горива. Тези новоразработени дизелови горива, съдържащи био-компоненти, позволяват значителни икономии на CO2 от 70-95% в сравнение с конвенционалния дизел.

Наред със своите ускорени действия в областта на електрическата мобилност, Volkswagen систематично доразвива съществуващата гама с двигатели с вътрешно горене. По този начин компанията отговаря на различни нужди на клиентите, като в същото време взема предвид различните в международен план предпочитания за задвижваща система и условия.

Всички модели на Volkswagen с 4-цилиндрови дизелови двигатели (TDI), доставени от края на юни 2021 (календарна седмица 25/21), са одобрени за работа с парафинови дизелови горива в съответствие с европейски стандарт EN 15940.

Проф. Томас Гарбе, ръководител Бензинови и дизелови горива във Volkswagen, обяснява: „Чрез използването на екологично чисти горива в одобрените модели на Volkswagen, ние даваме възможност на клиентите в цяла Европа да намалят значително своите CO2 емисии веднага щом горивото е налично на местно ниво. Например, използването на парафинови горива е разумна допълнителна опция, особено за компании със смесен автопарк, съставен от модели с електрическо и конвенционално задвижване."

Съществува широка гама от различни парафинови горива. Има горива, които се произвеждат от биологични остатъчни и отпадъчни материали като хидротретирано растително масло (HVO), например. Тези растителни масла се превръщат във въглеводород чрез реакция с водород и могат да се добавят към дизеловото гориво във всякакви количества. Те обаче могат да се използват и 100% като гориво. Растителни масла като рапичното олио също могат да се използват за производството на хидротретирано растително масло, но максимална полза за околната среда се постига само чрез използване на биологични остатъчни и отпадъчни материали като използвано готварско олио, дървени стърготини и др.

Биогорива като HVO вече се предлагат на някои пазари и е вероятно техният дял да нарасне до 20-30% на енергийния пазар за автомобилен транспорт в Европа през следващите десет години.

Парафиновите дизелови горива вече могат бъдат открити на някои от пазарите – под различни продуктови обозначения, напр.C.A.R.E дизел, NEXTBTL, HVO.

Налични и много по-разпространени са дизеловите горива, които отговарят на изискванията на стандарт EN590, и към които е добавен парафинов дизел, например дизел R33, V-Power дизел, OMV MaxMotion, Aral Ultimate Diesel и др. Тези горива могат да се използват във всички дизелови двигатели, дори и в по-старите двигатели.

Наред с това, в бъдеще на разположение ще бъдат и така наречените e-fuel горива като PtL (Power-to-Liquid – течни въглеводородни горива с използване на възобновяеми енергийни източници). Те се произвеждат от съдържащия се в атмосферата CO2 в процес, захранван с електроенергия от възобновяеми енергийни източници. XtL (X-to Liquid или „Anything to Liquid” – течни въглеродни горива от различни източници на въглерод), GtL (Gas-to-liquid - течни въглеродни горива от притоден газ, метан) и PtL използват възможността за използване на различни суровини за производство на междинен продукт, наречен синтез газ, от който впоследствие чрез процеса на Фишер-Тропш се получава съвместимо със стандартите течно дизелово гориво. В този производствен процес може да се използва излишък от зелена енергия.

Алтернативните горива са допълнителен елемент в Way to Zero (по пътя към нулата). Офанзивата на електрическата мобилност на Volkswagen се ускорява значително като част от стратегията ACCELERATE. До 2030 г. компанията планира да увеличи делът на продаваните в Европа електрически автомобили до над 70%. Успоредно с това, паркът от двигатели с вътрешно горене ще бъде систематично допълнително развиван с цел намаляване на емисиите на CO2 и повишаване на ефективността. Volkswagen иска да бъде напълно неутрален по отношение на климата до 2050 г. С „Way to Zero“ целта за 2030 г. е да бъдат намалени емисиите на единица автомобил в Европа с 40% в сравнение с 2018 г. – което означава, че всеки автомобил на Volkswagen тогава ще отделя 17 тона по-малко CO2 средно през целия си жизнен цикъл. Като част от стратегията си ACCELERATE, Volkswagen възнамерява да се превърне в най-желаната марка за устойчива мобилност.