Представиха най-новия модел на българския суперавтомобил Sin R1 550 и в България (Снимки)

Българската гордост SIN R1, която ни прославя вече на два континента, отново се появява на световната автомобилна сцена с повече мощност, иновативен интериор и много подобрения със новия си модел SIN R1 550, чиято световна премиера бе на най-голямото Международно автомобилно изложение-Женева 2017, а веднага след това автомобилът беше представен на бляскавата сцена на Top Marques Monaco 2017, по покана на Алберт II - принцът на Монако, където бе водеща марка на изложението.

След целия блясък и овации вън от България, SIN R1 550 дебютира за първи път и на родна земя, в едно от най-красивите места на българското черноморие - комплекс ''Созополис'', с домакин г-н Стефан Шарлопов.

След натрупания опит на състезателните писти и на пътя, Sin Cars успешно подобряват характеристиките на автомобила. Специално разработеният нов двигател с 550 к.с. прави автомобила по-мощен, но не по-малко комфортен. С нов дизайн са страничните дифузьори, които подобряват въздухопотока в двигателния отсек. Някои от подобренията в новия модел са допълнителните карбонови елементи в екстериора и 40мм повдигаща система в предната и задна част, по-мощна електрическа система на динамото, с нова CAN конфигурация на пауър модула. Интериорът е разработен съвместно с водеща компания в областта на интериорния дизайн. SIN R1 550 е с изцяло нови седалки, проектирани във фабриката на SIN CARS – нерегулируеми, карбонови седалки, базирани на моделите, използвани в състезателните автомобили, но много по-комфортни, с по-добър дизайн и по-ниска позиция в купето. Освен това автомобилът има опция за вграждане на секвенциална състезателна скоростна кутия с падъл шифт.

Накратко - по-бърз, по-комфортен и по-красив!

Автомобилът се изработва по поръчка, като всеки клиент има възможността да проектира своя собствена концепция.

Гостите на събитието имаха възможността както да се запознаят отблизо с историята на Sin Cars, така и да бъдат повозени лично от създателя на марката, Росен Даскалов, в обиколка на комплекса, за да усетят тръпката, която 550 конски сили предизвикват и да вникнат в мотото на компанията - ''From racing to the road''.