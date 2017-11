Най-бързата кола в света ще вдига 484 км/ч!

Пръстен в корема спаси мегазвездата Марая Кери от наднорменото тегло. Любимката на меломаните се освини подобаващо през последните години и никакви диети не й помагат за влизане във форма. Заради пищните си извивки 47-годишната изпълнителка на култовото коледно парче All I Want for Christmas is You се превърна в обект на болезнени нападки и куп