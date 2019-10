Новият Volkswagen Golf си говори с околните

Новият VW Golf e първата кола в света с технологиите Car2X и WLANp. Те позволяват на превозните средства да комуникират директно помежду си и заобикалящата ги среда и по този начин да работят по-безопасно.

Volkswagen Golf е най-успешният европейски автомобил за повече от четири десетилетия. За 45 години от Golf са продадени 35 милиона единици, като за целия този период бяха пуснати 7 генерации. Продажбите му в Германия ще стартират през декември.

Революционната джаджа за общуване Car2X дава възможност за отключване на вратите без използване на ключ, а чрез смартфон.

С WLANp превозните средства получават информация за няколко милисекунди от други участници в движението и тяхната собствена среда, като светофари на кръстовища. По този начин новият Golf може сам да определя необходимата скорост, с която се движи в града,

така че да попада

винаги в “зелена

вълна”

WLANp е технически стандарт, който дава възможност за предаване на динамични и временни данни в реално време. В зависимост от околностите сигналът може да достигне 150 м в града и до 800 м по селските пътища и магистрали. Сигналът покрива обхват от 360 градуса. Car2X се основава на радио връзка и не изисква Wi-Fi или мобилна интернет връзка.

“Тъй като никакви данни не се съхраняват в сървъра с локално предаване на данни за разлика от мобилните мрежови връзки, сигурността на данните също е гарантирана”, обяснява Томас Бийл, директор на кооперативната сигурност и електронните процеси във Volkswagen.

Технологията Car2X от първо поколение предупреждава водача за проблеми като ремонти на пътя, край на задръстване, място на катастрофи или ситуация с аварийно спиране. С Car2X шофьорите са информирани за внезапни спирачни маневри от други участници в движението, което позволява да забавят скоростта навреме. По този начин така типичните по германските магистрали задръствания ще се облекчат. Системата може също така да предупреждава много по-рано за приближаваща линейка или пожарна.

Отделните системи в новия модел са не само свързани помежду си, а благодарение на модула за онлайн връзка OCU (Оnline Сonnectivity Unit) вече са в постоянен контакт и със света извън осмото поколение на Golf. Включеният в стандартното оборудване на новия модел OCU включва вградена еSIM карта и осигурява постоянна свързаност с гамата от онлайн функции и услуги We Connect и We Connect Plus на Volkswagen.

Още с началото на продажбите Golf ще се предлага с избор от девет двигателя и пет хибридни варианта. Опциите за задвижване включват бензин (TSI), дизел (TDI) и задвижване с природен газ-метан (TGI), два четирицилиндрови бензинови агрегата с 90 и 110 к.с., два 4-цилиндрови дизелови със 115 к.с. и 150 к.с., както и TGI със 130 коня. Новите варианти TSI имат ниски стойности на консумация на бензин и вредни емисии благодарение на иновативния процес на горене TSI Miller. При дизелите TDI Volkswagen използва технология за двойно дозиране, за да намали значително емисиите на азотен оксид (NOx) до 80%. Освен това разходът на нафта е намален със 17% в сравнение с предшественика.

С новия Golf

Volkswagen започва и

хибридна офанзива Осмият Golf е с пет хибридни версии. Меките хибриди eTSI ще са три с 48V литиево-йонна батерия и последното поколение ефективни двигатели TSI със 110, 130 и 150 коня. Производителите твърдят, че разходът на бензин пада с 10 процента, а автомобилът е изключително пъргав и удобен при движение.

Осмото поколение на бестселъра ще се предлага и с два плъгин хибрида. Първият е с мощност 204 к.с., а спортният GTE осигурява 245 коня. И двете версии на Volkswagen Golf са с нова литиево-йонна батерия с мощност 13 квтч, която позволява преход до 60 км само на ток.

Главната промяна в интериора е наличието на почти изцяло цифров интерфейс, при който бутоните и копчетата са сведени до минимум. Управлението на повечето функции става от волана и екрана на мултимедийната система. Още в базовата версия той е обединен с 10,25-инчовия виртуален приборен панел, от които се управляват основните системи на автомобила.

Новият Golf разполага с тризонов климатик, Head-up дисплей, гласово управление на мултимедията, както и акустична система Harman Kardon. Полуавтономното движение IQ.DRIVE пък поема управлението при скорост до 210 км/ч.