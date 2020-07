Коронавирусът прекроява световната автомобилна карта

Глобалният пазар на автомобили се сблъсква с три различни скорости на възстановяване от спадовете, причинени от пандемията, което усложнява усилията на основните участници в индустрията да се съвземат от най-дълбоката криза от години насам, пише The Wall Street Journal.

И докато продажбите в Китай показват признаци на възстановяване след края на ограничителните мерки, те продължават да падат в САЩ, според данните на компаниите от индустрията, публикувани през последните седмици. Подобни данни показват също, че Европа се превръща в пазара на автомобили с най-слаба активност в света, пише "Инвестор бг".

Това неуверено възстановяване внася допълнителна доза стрес в индустрията, която вече се сблъска с по-умереното търсене и нарастващите разходи за технологични промени още преди пандемията от коронавирус да връхлети.

Акциите на американските автомобилни концерни General Motors Co., Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles N.V. са поевтинели приблизително с 30% през 2020 г., а комбинираната им пазарна стойност сега представлява едва една трета от Tesla Inc.

Въпреки че затвърдилото се слабо търсене, особено в Европа, принуждава някои производители да обединят усилията си, възстановяването в Китай помага на тези концерни да развият значителен бизнес там по примера на Tesla, чиято цена на акция се утрои от началото на годината.

Новите данни за продажбите на германския производител на луксозни автомобили BMW AG от вторник илюстрират промяната в световната карта на индустрията. В Китай BMW продава 212 617 автомобила през второто тримесечие, което е 17% повече от резултатите от преди година. През същия период продажбите на компанията спадат с 40% в САЩ и с 46% в Европа.

Анализаторите очакват пазарът на нови автомобили в Китай да се свие с 11% до 22,8 милиона автомобила през тази година, докато този в САЩ вероятно ще се понижи с 22% до 13,3 милиона броя, а европейският - с 24% до 15,7 милиона автомобила.

Преди година световните производители, които развиват бизнес в Китай, като Volkswagen AG и General Motors, изпитваха затруднения със забавянето на търсенето на този пазар, като в същото време бяха изправени пред нарастващи инвестиционни разходи, свързани с прехода към електрически превозни средства.

Китай е първата страна, постигнала възстановяване на автомобилния пазар. До април Китай почти се върна към нивата на продажбите на автомобили отпреди коронавируса и отбеляза ръст от 6% на годишна база през май. Китайската асоциация на автомобилните производители заяви миналата седмица, че ранния прочит на наличните данни показва, че продажбите на нови автомобили през юни са се повишили с 6,3% до 2,28 милиона превозни средства.

В САЩ производителите на автомобили отчитат рязък спад в продажбите през второто тримесечие въпреки отстъпките и евтиното финансиране. General Motors отчете 34-процентен спад на продажбите за периода, но заяви, че търсенето е започнало да се увеличава през май и юни. Продажбите на Toyota Motor Corp. в САЩ паднаха с около една трета, а тези на Fiat Chrysler - с 39%.

В Европа продажбите на нови автомобили са намалели с 57% през май, което представлява частично възстановяване спрямо 78-процентния спад през април, когато основните пазари като Великобритания, Испания и Италия бяха ударени от големите огнища на коронавирус. Все пак, слабото представяне през май, което беше по-лошо от данните на пазара в САЩ, подсказва на някои анализатори, че Европа ще бъде последната, която ще излезе от кризата, въпреки че започна възобновяването на икономиката си преди САЩ.

Наскоро Европейската асоциация на автомобилните производители намали прогнозата си за 2020 г., като заяви, че европейските продажби на нови автомобили ще паднат с 25% до по-малко от 10 милиона автомобила. Анализаторите твърдят, че на Европа може да ѝ трябват няколко години, за да се върне към обемите от продажби на нови автомобили, регистрирани преди пандемията. Това забавяне на продажбите означава, че всеки производител, зависим от приходите от продажби в Европа, би могъл по-трудно да се възстанови от своите конкуренти от Китай или САЩ.