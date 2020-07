Стартираха продажбите на електрическия Volkswagen ID.3 1ST edition в България

Месец след старта на поръчките на специалния дебютен модел ID.3 1ST edition за всички клиенти, които направиха предварителни резервации в България, Volkswagen дава старт на поръчките на ID.3 1ST edition и за широката аудитория в страната.

Специалното издание ID.3 1ST edition се предлага в три нива на изпълнение, насочени към определени типични потребителски изисквания. Наред с това, клиентите в страната могат да избират цвета на външното лаково покритие и разцветките в интериора на автомобила. Новият ID.3 1ST edition се задвижва от разположен на задния мост електродвигател с максимална мощност 150 кВт и максимален въртящ момент от 310 Нм - впечатляващи показатели, които позволяват на ID.3 1ST edition да ускорява от 0-100 км/ч за 7,3 сек, а максималната скорост достига 160 км/ч. ID.3 1ST edition използва акумулаторна батерия с реално използваем енергиен капацитет от 58 кВтч, както и с автономен пробег на електричество до 420 километра според изискванията на цикъла WLTP. Акумулаторната батерия може да се зарежда на станции с максимална мощност от 11 кВт (променлив ток, AC) и или 100 кВт (постоянен ток, DC). При използване на мощна зарядна станция с постоянен ток е възможно в рамките само на 30 минути да заредите достатъчно енергия за изминаване на 290 километра.

Стандартното оборудване на базовата версия на ID.3 1ST edition включва навигационна система, аудиосистема с цифров радиоприемник DAB+, отопление на седалките и на волана, подлакътници на предните места, заряден кабел Mode 2 и 18-цолови алуминиеви джанти – оборудване, сравнимо с ниво Comfort при автомобилите в компактния клас.

ID.3 1ST edition Plus предлага допълнително система с видеокамера за задно виждане, адаптивен темпомат с автоматично поддържане на скоростта и дистанцията АСС (Adaptive Cruise Control) и система за достъп и стартиране без ключ Kessy Advanced. Интериорът на ID.3 1ST Plus включва също дизайнерски седалки, централна конзола (включително две USB-C гнезда отзад, които могат да бъдат заключени с ролетна щора и функция за осветление), както и индиректно осветление на купето. Отвън впечатление правят тонираните стъкла на прозорците, външният пакет Style в сребристо, матричната система на предните LED светлини, матричните блокове на задните светлини, както и 19-цоловите алуминиеви джанти, които също са част от оборудването на версията Plus.

Топверсията ID.3 1ST edition Max включва head-up дисплей с разширена реалност AR (Аugmented Reality), голям панорамен стъклен покрив с механизъм за плъзгане и повдигане, който подчертава усещането за вътрешен простор, както и 20-цолови алуминиеви джанти. Гамата от оборудване се допълва от асистиращи системи за поддържане и смяна на лентата на движение „Lane Assist“ и „Side Assist“ с функция за аварийно спиране „Emergency Assist”, комфортна функция за мобилна телефония с панел за индуктивно зареждане с високо напрежение на смартфони, комфортни седалки, равен под на багажното отделение и големи 20-цолови алуминиеви джанти.

Движение на електричество на дълги разстояния с версията ID.3 Tour с автономен пробег до 550 километра (WLTP)

Предварително конфигурираната версия Tour може вече да бъде поръчана от клиентите в България в края на месец август. Тя е базирана на четириместния модел ProS, който позволява използването на по-голяма акумулаторна батерия (77 кВтч нето) и съответно постигането на по-продължителен автономен пробег до 550 км (WLTP). Версията Tour може да се зарежда от DC станции със 125 кВт.

Предлаганата версия ID.3 Tour е оборудвана с всички функции, които бихте искали да имате на разположение при дълги пътувания - head-up дисплей и пакет Sound, матрична LED система на предните светлини, пакет комфорт, седалка на водача с електрорегулиране с 12 вида настройки и функция за масаж, пакет асистенция с включени всички системи за асистенция на водача и 19-цолови алуминиеви джанти.

На следващ етап ще започне да се предлага и базовата версия Pure с очакван автономен пробег до 330 километра (WLTP) и цена под 30 000 евро. При този вариант батерията осигурява реално използваем енергиен капацитет от 45 кВтч и пробег до 330 километра. Тя може да използва зарядни станции с максимална мощност от 7,2 кВт (променлив ток, AC) и 50 кВт (постоянен ток, DC). По желание се предлага и възможност за зареждане от станции с постоянен ток/DC и мощност 100 кВт. Максималната скорост при базовата версия на модела също достига 160 км/ч.