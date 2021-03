Технология на Jaguar Land Rover убива 97% от вирусите и бактериите

Бъдещата технология за пречистване на въздуха в купето на Jaguar Land Rover доказано убива вируси и бактерии във въздуха до 97%. Тези резултати са постигнати чрез редица лабораторни тестове.

Прототипната система за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) използва технологията Nanoe X на Panasonic за инхибиране на вредните бактерии и вируси и ще спомогне на бъдещите модели на Jaguar и Land Rover да предоставят комфорт и сигурност за клиентите.

Jaguar Land Rover си партнира с Perfectus Biomed, водеща лаборатория по микробиология и вирусология, за да проведе лабораторен тест, предназначен да симулира вентилационна система на автомобила в режим на рециркулация в рамките на 30-минутен цикъл. Независимото изследване показа, че вирусите и бактериите са инхибирани с цели 97%.

Иновативната технология Nanoe X на Panasonic е тествана и върху новия коронавирус (SARS-CoV-2) от Texcell, глобална изследователска организация, специализирана във вирусно тестване и имунопрофилиране, и е една от лабораториите в света с разрешение за тестване срещу ковид. Установено е, че повече от 99,99% от вируса е инхибиран по време на двучасовия лабораторен тест.

За да осигури активно пречистване на въздуха, технологията Nanoe X използва високо напрежение, за да създаде трилиони хидроксилни (OH) радикали, обвити във водни молекули с наноразмери. Тези радикали OH денатурират протеините на вируса и бактериите, като помагат за инхибиране на растежа им. OH радикалите дезодорират и инхибират алергените по подобен начин, за да създадат по-чиста въздушна среда за клиентите.

"Тази технология е чудесен пример за способността да се използва силата на природата и поставя Jaguar Land Rover точно в челните редици при тези технологии. Хидроксилните радикали са един от най-важните природни окислители в химията и от хилядолетия помагат за почистването на атмосферата ни, премахвайки замърсителите и други вредни вещества. Създаването на тази технология и нашите усъвършенствани изследвания са първата стъпка в разгръщането на този научен феномен в купетата на автомобилите на бъдещето", споделя Александър Оуен, изследователски инженер в Jaguar Land Rover.

Това новаторско проучване ще позволи на Jaguar Land Rover да предложи следващото поколение усъвършенствана филтрация на въздуха в купето. Моделите в гамата на Jaguar, включително новия изцяло електрически SUV Jaguar I-PACE, както и гамата на Land Rover - включително Discovery и Range Rover Evoque - в момента предлагат технология Nanoe и филтрация PM2.5. Предлага се и иновативна функция за предварително кондициониране, така че клиентите да могат да активират системата, преди да се качат в автомобила.