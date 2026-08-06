Горещи
Бизнес
Ким Чен Ун е натрупал 22 млрд. долара от войната в Украйна
Основен източник на средствата е военното сътрудничество с Русия Освен оръжия, Пхенян е изпрати...
Левът изчезва от етикети, от 9 август цените ще са само в евро
Промяната не означава ново превалутиране, промяна на цените или на официалния валутен курс От ...
От 1 септември до 30 ноември - време да кажем как да инвестират парите ни за втората пенсия
Изборът е между три варианта - динамичен, балансиран и консервативен Българите, които се осигур...
ТОП ТЕМИ OT Бизнес
Ким Чен Ун е натрупал 22 млрд. долара от войната в Украйна
Основен източник на средствата е военното сътрудничество с Русия Освен оръжия, Пхенян е изпрати...
КМГ: „Шестте мрежи“ осигуряват солидна опора за висококачествено икономическо развитие
На заседание на Политбюро на Централния комитет на ККП, проведено на 30 юли, беше подчертана ва...
Левът изчезва от етикети, от 9 август цените ще са само в евро
Промяната не означава ново превалутиране, промяна на цените или на официалния валутен курс От ...
Новата версия на ОББ Мобайл с фокус върху застраховането и инвестициите
Мобилното банкиране на ОББ отваря достъп до инвестиции с AI (изкуствен интелект) Клиентите на Д...
Рекордните 315 проекта кандидатстват в "Избери, за да помогнеш" през 2026 г.
Общо 315 проекта бяха подадени през онлайн платформата на дарителската програма „Избери, за да ...
Еврото леко отстъпва на долара в сутрешната търговия във Франкфурт
Курсът на еврото се понижи незначително спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Фр...
Набраните средства от първични публични предлагания в Хонконг се увеличават със 154% през първите 7 месеца
Хонконгската стокова борса (HKEX) заяви в четвъртък, че средствата, набрани чрез първични публи...
Work Better – място, където се чувстваш на мястото си
13 000 квадратни метра, 1200 работни места премиум изживяване на премиум локация. Така най-общо...
Цената на златото достигна максимум от юни
Златото поскъпна до най-високото ценово ниво от края на юни днес на фона на по-слаби от очакван...
AI система на INSAIT прогнозира риска от горски пожари и вече говори на 43 езика
Разработената в България платформа FireScope AI на Института за компютърни науки, изкуствен инт...
Част от ракета на SpaceX се разби в Луната
Откъснала се част от ракета Falcon 9 на SpaceX, изстреляна миналата година, се е насочила към с...
Модели с изкуствен интелект опитват да въвлекат живи програмисти в кибератака
Засилват се опасенията, че технологията се развива твърде бързо, за да бъде подложена на ефекти...
Американски сенатор призова Уолстрийт да не използва платената услуга за ранен достъп до публикации на Тръмп
Водещият демократ в Комисията по разузнаването на американския Сенат Марк Уорнър призова банкит...
Британският медиен регулатор започна разследване срещу TikTok за защитата на децата
Британският регулатор в областта на медиите и телекомуникациите ОФКОМ започна разследване срещу...
Американската “Нюзмакс” си търси партньор у нас
Собственикът Кристофър Ръди, който от 30 години е приятел на Доналд Тръмп, дойде в София и сам ...
Започна американско разследване, засягащо близо 1,2 милиона коли Tesla
Националната администрация за безопасност на движението по магистралите на САЩ започна предвари...
Chery купува дял от корейската KGM
Китайската Chery купи 10% дял от компанията KGM (SsangYong). Автомобилният производител плати 7...
Камера в Италия засне 32 000 нарушения за 10 седмици
Нова стационарна камера за скорост в Италия се превърна в кошмар за шофьорите. Само за десет с...