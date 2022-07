Държавната администрация за регулиране на пазара глоби „Алибаба“, „Тенсент“ и „СофтБанк“ са нарушаване на антимонополния закон

Държавната администрация за регулиране на пазара наложи глоба от по 500 000 юана (74 700 долара) на няколко компании, включително „Алибаба“ (Alibaba Group), „Тенсент“ (Tencent Holdings) и „СофтБанк“ (SoftBank Corp), за нарушаване на антимонополния закон, съобщи Радио Китай.

В съобщението на администрацията по случая се посочва, че тези компании не са декларирали концентрация на бизнес оператори според законовите изисквания. Такава концентрация е налична, когато бизнес оператор получи контрол върху друг участник в същата област, което може да доведе до монопол.

Всички случаи са свързани със сливания и придобивания, включително на Best Inc от „Алибаба“, покупката на Okaybuy (China) Holding Inc от „Тенсент“, както и създаването на съвместно предприятие от Ping An Healthcare And Technology Co със „СофтБанк“.

През януари администрацията глоби редица компании, включително отново „Алибаба“ и „Тенсент“ и популярната платформа за споделяне на видео Bilibili, за това, че не са докладвали правилно над десет сделки, като им наложи глоба от по 500 000 юана за всеки от случаите.

Тези санкции са поредните от кампанията на властите в последните години срещу формирането на монополи и нелоялни пазарни практики, особено срещу интернет платформи, злоупотребяващи с господстващите си позиции на пазара.