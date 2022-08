Оборотът на Българската фондова борса за юли с 33% спад спрямо юни

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за юли възлиза на 66,11 млн. лв., съобщава БФБ в месечния си бюлетин.

Оборотът е със спад от 33 на сто спрямо юни, когато достигна 98,99 млн. лв. За периода януари - юли обаче оборотът се удвоява (ръст от над 109 на сто) спрямо същия период на 2021 г. и достига 581 млн. лв.

Броят сделки на БФБ през юли е 7438, което спрямо реализираните 10 791 сделки през юни 2022 г., представлява понижение от 31 на сто. Изменението в броя сделки за периода от януари 2022 г. до юли 2022 г., в сравнение със същия период на предходната година, нараства с 53 на сто, предаде БТА.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 36,13 на сто (23,89 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции "Стандарт", следван от дела на оборота на MTF BSE International - 23,66 на сто (15,64 млн. лв.) и този на алтернативен пазар - 18,37 на сто (12,15 млн. лв.)

Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 30,69 млрд. лв. или 19,86 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за юли са: "Дронамикс Кепитъл" АД (354 сделки), "Агрия Груп Холдинг" АД (337 сделки) и "Неохим" АД (336 сделки).

През юли всички борсови индекси на БФБ, с изключение на секторният BGREIT, бележат понижения на месечна база. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX и широкият измерител BGBX40 отбелязаха спадове от 2,20 на сто и 2,74 на сто, а понижението при BGTR30 бе 1,47 на сто. Единствено секторният BGREIT регистрира увеличение от 1,45 на сто спрямо предходния месец на годината.

В класацията на топ 3 печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, "Индустриален Холдинг България" АД и "ТБ Централна кооперативна банка" АД, които нарастват съответно с 6,36 на сто, 6,12 на сто и 1,74 на сто. Сред топ 3 на губещите компании от SOFIX са "Монбат" АД, "Еврохолд България" АД и "Химимпорт" АД, като спадовете при тях са респективно 9,09 на сто, 8,26 на сто и 6,44 на сто. Сред 15-те емисии от SOFIX, седем отчитат повишение през отчетния период, а осем отбелязват спад.

През юли 2022 г. с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж "Бийм" (beam), бяха сключени 895 сделки при оборот от 1,4 млн. лв. През месеца беше осъществено и първично публично предлагане (IPO) на пазар "Бийм" на "Бий Смарт Текнолоджис" (Bee Smart Technologies), при което компанията набра 1,2 млн. лв.

През юли броят на сделките на пазар MTF BSE International беше 1695, а оборотът възлезе на 15,64 млн. лв.

Други акценти от българския капиталов пазар за месеца:

На 5 юли бе отбелязана една година от създаването на пазара за международни акции на Българска фондова борса – BSE International. Над 60 млн. лева е оборота и 5718 сделки са сключените сделки за една година. В топ 10 на най-предпочитаните от българите акции през годината са: "Фолксваген" (Volkswagen AG), "Амазон" (Amazon.com Inc.), "Пфайзер" (Pfizer Inc)., "Порше" (Porsche Automobil Holding SE), "Интел" (Intel Corporation), "Епъл" (Apple Inc.), "Ново Нордиск" (Novo-Nordisk AS), "Алибаба" (Alibaba Group Holding Ltd.), "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz Group AG) и "Сименс" (Siemens AG). Най-високият брутен дивидент на една акция за периода са разпределили "Фолксваген". Интересно е, че за този кратък период са раздадени 206 дивидента на български инвеститори в 6 различни валути. 21 от търгуваните на този пазар компании са давали дивиденти всяко тримесечие. 15 инвестиционни посредници и банки търгуват интензивно на BSE International като най-активните сред тях са: "Централна кооперативна банка", "БенчМарк Финанс", "Карол", "Елана Трейдинг" и "Загора Финакорп". Инвеститорите могат да влагат и в борсово търгувани фондове (ЕТФ-и), които следват движението на индекси като DAX, S&P 500, FTSE All-World, NASDAQ-100, STOXX Europe 600, както и на основни криптовалути.

На 14 юли се осъществи първичното публично предлагане (IPO) на "Бий Смарт Текнолоджис" АД (Bee Smart Technologies) на пазар "Бийм". Компанията, която разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти, набра търсените 1,2 млн. лева.

На 19 юли БФБ обяви, че от 8 август започва изплащането на 6-месечен дивидент за второто полугодие на 2021 г. в размер на 0,4826 лева на акция. Изплащането на дивидент бе гласувано на проведеното на 30 юни 2022 г. Общо събрание на акционерите (ОСА) на БФБ АД. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание или на 14 юли. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от решението на ОСА. През октомври 2021 г. БФБ раздаде на акционерите дивидент за първото полугодие на 2021 в размер на 0,55 лв. на акция, което бе най-големият дивидент в историята на БФБ.