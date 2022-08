Американски учен от "Джурасик парк" търси динозаври край Трън

Световно известният американският учен Стийв Брусати, който участва като научен консултант в холивудската суперпродукция "Джурасик Парк - Джурасик свят: Господство" ще търси останки от динозаври край Трън.

Брусати ще се присъедини към екипа на петата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) в находището на динозаври и друга къснокредна гръбначна фауна, съобщават за БТА от НПМ-БАН.

Стийв Брусати понастоящем живее в Шотландия, където е професор по палеонтология в Единбургския университет. Образованието си получава под ръководството на някои от най-големите имена в палеонтологията на динозаврите през последните 30-40 години, сред които Пол Серино, Майкъл Бентън и Марк Норел. Брусати участва като научен консултант в холивудската суперпродукция "Джурасик Парк - Джурасик свят: Господство"

Брусати е експерт по тиранозаврите и техните близки роднини, има съществени приноси за изследването на ранната еволюция на динозаврите, техният възход към доминиране на сухоземните екосистеми през мезозойската ера и изчезването им в края на периода креда, както и в проучването на къснокредните европейски динозаврови фауни. Именувал е над дузина нови за науката видове динозаври. Брусати е автор на много проучвания в областа на палеонтологията

Палеонтологът е автор или съавтор на повече от 200 научни публикации с хиляди цитирания, както и на редица учебници, научнопопулярни книги, енциклопедии и статии. Книгата му „Възход и падение на динозаврите“ (The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World, 2018 г.) е бестселър и е издадена в много страни, включително България. Брусати, който има солиден опит и в Холивуд, идва в Трън.

Проучванията край Трън започнаха в края на миналата седмица. Екипът е ръководен от гл. ас. д-р Латинка Христова от НПМ-БАН и включва както палеонтолози от музея, така и техни колеги от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Геологическия институт на БАН.

Палеонтолозите се надяват на още един успешен сезон в Трънско. Предходните експедиции разкриха не само останките на повече от един вид динозаври, но също така на костенурки, крокодилоподобни и различни микрогръбначни. Находището се очертава като едно от най-перспективните в научно отношение находища отпреди 85-80 милиона години в Европа.