Австралийски учени създадоха текстил, който имитира човешкия мускул (Снимки, видео)

Екип от австралийски биоинженери разработи интелигентен текстил, в чийто нишки са втъкани изкуствени „мускули“. Според учените тази материя може да направи революция в меката роботика и „носимите” екзоскелети.

Гъвкавостта на формата на материала беше демонстрирана нагледно с модели на пеперуда и цвете, изработени от материята. Програмируемият интелигентен текстил е създаден чрез вплитане на текстилни нишки и изкуствени „мускулни влакна”. Полученият материал има способността да променя формата си и може да повдига предмети до 192 пъти по тежки от теглото си, предаде Нова тв. A team of biomedical engineers in Australia has developed a smart textile which acts like a human muscle pic.twitter.com/pUx9a4WHI2 — Reuters (@Reuters) August 17, 2022

„Мускулните влакна“ са конструирани от дълги силиконови тръби, пълни с течност, които след това се манипулират чрез сложен хидравличен процес.

Според създателите му материалът има широк спектър от потенциални приложения. Една от тях е при компресионните облекла, които осигуряват масажна терапия за облекчаване на болката или подобряване на кръвообращението в определени зони на тялото.