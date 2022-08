И в България е имало панди, но преди 6 милиона години

Пандите не са запазената марка на Китай. Учените у нас вече имат доказателства, че е имало панди у нас преди около 6 милиона години, съобщи БНТ.

Нашите земи са били техния последен дом в Европа, преди окончателно да се заселят на изток. Два зъба на панда, намерени в България, доказват всичко това.

Те са открити от доц. Иван Николов преди повече от 20 години. И оставени в кутийка. Проф. Николай Спасов успява да разгадае, че това са зъби на панда. А за това къде са намерени, помага графолог, който разчита бележката в кутията. Оказва се, че те са намерени край днешното село Огняново.

"Аз съм убеден, че това са зъби на панда. Два зъба на древна панда, която е нов вид за науката. Това е кучешкият зъб на най-голямата панда. Това животно е било почти толкова голямо, колкото съвременната панда. А тя може да достигне и надмине 160 кг, не е безобидно създание. Виждате този черен цвят и лъскав емайл, което говори, че са стояли във въглищни пластове. Това е панда, но не е като днешната. Не само че не е като днешната, но не е и като изкопаемите, намерени до този момент. И разбираш, че ти си установил нещо, което досега не е намирано", обяснява проф. Спасов.

На пандата ѝ е харесвало по нашите земи, защото преди 6 милиона години днешна България е била една блатиста гора. До момента, в който климатът така се променя, че гони пандите от Европа.

В статията „A late Turolian giant panda from Bulgaria and the early evolution and dispersal of the panda lineage“, публикувана в Journal of Vertebrate Paleontology, проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН и китайският му колега Цигао Цзянцзо описват нов вид изкопаема голяма панда (Agriarctos nikolovi), обитавала България преди около 6 млн. години, в края на миоцена. Описанието на вида е направено по находка на изкопаеми зъби, съхранявани в колекцията на НПМ – БАН, съобщават на сайта на Българската академия на науките.