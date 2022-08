Българка е номинирана за две от най-високите позиции в световни награди за комуникации

Ружа Загорска - управляващ партньор на пиар агенция SiteMedia Consultancy, е номинирана в две категории от най-престижните световни награди за комуникации - Platinum PR Awards 2022.

Номинацията се прави от една от най-авторитетните медии в тази област - PR News, и е за категориите "Лидер на PR екип" (PR Team Leader of the Year) и за "Професионалист в медийните връзки" (Media Relations Professional of the Year).

Ружа Загорска е единственият представител на цяла Европа, достигал до финала в две категории на авторитетните награди. Същевременно агенцията й SiteMedia Consultancy, която управлява заедно с Любомир Аламанов, е финалист в шест категории - Branding, Campaign of the Year > Education, Employee Event, Employee Relations, Event PR/Marketing и Online Press Room / Media Center. Номинациите са за три различни кампании на агенцията.

Специалистите, компаниите и техните проекти са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 12 октомври в Ню Йорк, САЩ.