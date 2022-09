Каролина Верняно представи благотворителния проект „Women in Coffee” при първата си визита в София

На специално събитие, организирано от Caffè Vergnano, Каролина Верняно представи каузата и резултатите от проекта „Women in Coffee”. На чаша ароматно италианско еспресо, в The Residence Exclusive Club в София, изпълнителният директор на компанията, която е важна част от семейството, което вече 140 години създава неповторимия вкус на Caffè Vergnano в Италия, разказа подробно за международния благотворителен проект „Women in Coffee” и за предизвикателствата, пред които биват изправени жените в кафе индустрията. Caffè Vergnano стои зад създаването на проекта и остава съществена част от развитието му, като продължава да реализира множество инициативи и да дарява безвъзмездно част от своята печалба и рекламни материали в името на благотворителната кауза.

Проектът „Women in Coffee” е създаден през 2018 г. с основната цел да събира средства и да подпомага жените в кафе плантациите. Той е разработен в сътрудничество между Caffè Vergnano и International Women’s Coffee Alliance (международна асоциация, насочена към набиране на средства в подкрепа на жените, работещи в кафе индустрията). Днес, „Women in Coffee” разширява обхвата си и подкрепя жените в кафе бизнеса в целия свят. Благотворителната организация застава зад редица проекти, свързани с борбата срещу насилието над жени, обучението и развитието на деца и десетки други. Част от дейностите на организацията включват реализиран проект за поръчка на 20 пекарни за кафе, които да подпомогнат микро лаборатория, менажирана от жени в долината Хондо, Доминиканска Република, а в процес на осъществяване е и проект за построяване на библиотека за жителите на Марсала, Хондурас.

„Бизнесът ни се развива изключително бързо и всичко това е възможно благодарение на хората, с които работим. Когато разбрах, че 70% от персонала в кафе плантациите са жени, бях сигурна, че искам да се срещна с тях и да направя нещо за тези жени. Така се зароди и идеята за „Women in Coffee”, сподели Каролина Верняно по време на събитието и допълни: „Винаги съм мечтала не просто да бъда част от семейния бизнес, а да помагам, да давам стойност, да правя нещо повече и проектът „Women in Coffee” ми носи истинско удовлетворение. Много се радвам, че всички държави, в които предложим този проект, остават толкова въодушевени. Щастлива съм, че прекарвам днешния ден в България и имам възможността да разкажа за дейностите на организацията. Проектът надгради амбициите ни и съм истински горда с него, защото той е важен не само за мен, а и за десетки жени и техните семейства.“

Проектът „Women in Coffee” е розова мечта, която се заражда преди няколко години и започва от чаша ароматно Caffè Vergnano. Той има за цел да постигне приобщаване, уважение и по-добра среда за живот и работа на жените в кафе плантациите по света, а България е поредната държава, която взима участие в него. У нас, Caffе Vergnano е част от 24/7 портфолиото на Кока-Кола ХБК България, като страната ни бе и първият пазар в групата на Кока-Кола ХБК, който започна да предлага популярната италианска марка на своите клиенти и потребители. Семейната италианска компания притежава една от най-старите пекарни за кафе в Италия с корени от 1882 г.

Нейното продуктово предложение се състои от първокласно, висококачествено кафе, което представя италианското наследство и автентичност в най-добрия му вид.