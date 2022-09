България за първи път на най-голямото събитие за предприемачество и иновации в Германия

България е трета в света по ИТ специалисти на глава от населението и в топ 10 на страните с високообразовани софтуерни инженери в Европа, чийто брой е достигнал над 50 хил. души през 2021 г.

За първи път възможностите за инвестиции в сектора на информационните и комуникационните технологии в България бяха във фокуса на най-знаковото събитие за предприемачество и иновации на Германия. Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов откри онлайн мастър клас на тема „En route to Bulgaria: the newest hotspot for a strong growth for IT, innovation and digitalization” („Пътят до България: най-новата гореща точка за развитие на ИТ, иновации и дигитализация“). Събитието е част от елитната конференция за предприемачество и иновации „Bits & Pretzels“, която се провежда в Мюнхен и традиционно събира над 5000 участници.

„За последните 10 години стойността на произведения продукт в сектора на информационните и комуникационни технологии в България е нараснал 8 пъти“, подчерта министър Никола Стоянов. По думите му България е трета в света по ИТ специалисти на глава от населението и в топ 10 на страните с високообразовани софтуерни инженери в Европа, чийто брой е достигнал над 50 хил. души през 2021 г., а общият брой на заетите в ИКТ сектора надхвърля 200 хил. души. Страната ни е на първо място в Европа и по брой квалифицирани жени в сектора на ИКТ.

Министър Стоянов представи някои от големите инвестиции на германски компании у нас. В България е ситуиран развоен център на Bosch като през 2019 г. компанията откри и Инженеринг Център в София, където близо 500 софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия. През миналия месец компанията обяви и своя стартъп акселераторска програма в страната ни. Друг пример бе решението на германския лидер в автобусните превози – баварската компания FlixBus, които през 2021 г. избраха България за своя Knowledge Hub Sofia – експертен център на компанията с дейности от ИТ и дигитализация до маркетинг и счетоводство. „Конкурирахме се с 6 други държави, но постиженията ни в сектора и уменията на българските специалисти бяха това, което ги убеди, че България е правилната дестинация“, подчерта Никола Стоянов.

Икономическият министър представи и „INSAIT“ – първият по рода си институт в Източна Европа, който предлага изследвания на световно ниво в областта на компютърните науки, изкуствения интелект и технологиите. Създаден е в партньорство с два от най-добрите технически университети в света. Финансиран е от българското правителство със сума от 100 милиона долара за 10 години и е подкрепен с над 15 милиона долара от „Amazon Web Services“, „Google“, „DeepMind“, „SiteGround“ и „VMware“.

„България е дестинация на знанието и кога – ако не сега – е момента да я откриете“, обърна се министър Стоянов към многобройните представители на германски и световни компании.

В рамките на онлайн мастър класа участие взеха и поканените от организаторите основатели на успешни български компании от сектора на ИКТ – „Coursedot“, „Антхил“, „Дриймикс“ и българската стартъп асоциация БЕСКО.

Това е първото участие на България в едно от най-разпознаваемите и влиятелни събития на Германия за предприемачество и иновации, провеждана ежегодно в Мюнхен. Участието на министър Никола Стоянов в конференцията осигури едночасов слот за виртуален мастер клас с фокус България. Гост-лектори в миналогодишни издания на B&P са били Барак Обама, Сър Ричард Брансън и др.