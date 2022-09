В САЩ забраниха продукти на Nexo. От компанията за криптовалута: Съобщението идва в деня, в който придобихме дял от US банка с федерален лиценз

Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния (DFPI), заедно с държавните регулаторни органи на ценни книжа в други седем американски щата - Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Вашингтон, Южна Каролина и Вермонт, обявиха за незаконна дейността на българската компания за търговия с криптовалута Nexo на територията на САЩ.

Това става ясно от съобщение, публикувано в полунощ на 26 срещу 27 септември на правителствения сайт https://dfpi.ca.gov/.

Виж съобщението тук.

Причината, посочена в него е, че Nexo са предлагали годишни лихвени проценти до 36% върху депозирани крипто активи на инвеститорите - процент значително по-висок от ставките за краткосрочни ценни книжа с инвестиционен клас с фиксиран доход или банкови спестовни сметки.

Специално разследване на DFPI е установило, че Nexo е предложил своите акаунти за печелене на лихва на жители на Калифорния, без най-напред да квалифицира тези акаунти като ценни книжа, както предвижда закона. „Тук целта на регистрацията на ценни книжа отчасти е да се гарантира, че инвеститорите получават цялата съществена информация, необходима за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като рискове, поети от доставчика с депозирани средства“, обясняват причините в съобщението.

В него е цитиран и комисарят на Министерството на финансовата защита Клотилд Хюлет да казва „Предприехме агресивни усилия за правоприлагане срещу нерегистрирани лихвоносни сметки в криптовалута. Тези крипто лихвени сметки са ценни книжа и са обект на защита на инвеститорите съгласно закона, включително адекватно разкриване на свързания риск. Като цяло тези действия защитават инвеститорите, като същевременно гарантират, че Калифорния остава идеална среда за отговорни финансови иновации“, съобщава комисар Хюлет.

От Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния веднага обявиха горещ телефон, на който всеки измамен от Nexo може да подаде сигнал - (866) 275-2677. Жалби се приемат и онлайн.

Наложената мярка идва след като през октомври миналата година, главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде забрана на дружеството да отпуска кредити срещу криптовалута на територията на щата, тъй като представяло дейността си като банкова, макар да няма лиценз за нея.

В медийното пространство веднага се появиха и прогнози, че прокуратурата в Ню Йорк може да поиска задържане за собствениците на компанията Nexo Антоний Тренчев и Коста Кънчев в рамките на разследване за финансови злоупотреби за над $ 4 млрд.

Една от най-големите компании за криптовалута в света Nexo се менажира от бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев, а централният й офис е базиран в София. Пред последните месеци в световен мащаб бе регистриран срив на криптовалутите, което доведе до обявяване във фалит на няколко от най-големите световни заемодатели на криптовалута – Celsius Network, Voyager и BlockFi и Babel Finance.

В специализирани сайтове за електронна валута се появиха и съобщения за инкасирани загуби от Nexo , според които компанията е загубила между 30 и 50% от активите на свои клиенти. Твърденията са, че основната част от тези загуби, изчислявани като приблизително 4 милиарда долара са формирани от инвестициите в крипто хедж фондове.

„24 часа“ изпрати запитване до офиса на компанията. Ето какво отговориха от там:

И още: Nexo е водеща регулирана институция за дигитални активи с повече от 5 милиона потребители в глобален мащаб, партнира и колаборира с най-сериозните, утвърдени световни институционални имена – Fidelity, Mastercard и редица други и е един от най-уважаваните работодатели на територията на България, както и Финансова компания на годината за 2021 г. и един от най-големите корпоративни дарители. Световните успехи на Nexo се дължат на редица фактори, сред които са устойчивостта на нашия бизнес модел, правилното управление на риск, както и разбирането за необходимостта да се предлагат продукти и услуги в съответствие със законовите изисквания в цял свят. Категорично доказателство за това са над 50 лиценза в света и десетки в САЩ , които компанията притежава, и де факто е крипто компанията с най-голям брой лицензи в цял свят.

Nexo винаги неотлъчно се съобразява с насоките, които регулаторите по света дават на крипто пространството или на нея конкретно. В конкретния случай изказванията на регулаторите касаят единствено услугата, посредством която клиентите ни печелят лихва, и не засягат останалите продукти на Nexo, сред които са закупуването на крипто активи, заеми, обезпечени с крипто активи, борсови и трейдинг услуги, които продължаваме да предлагаме на нашите американски клиенти и на над 5 милиона души в света.

Продуктът, посредством който клиентите на компанията печелят лихва върху активите си, не се предлага в Ню Йорк, още преди регулатора да поиска спирането му през октомври 2021 г. През февруари 2022 г. Securities and Exchange Commission (SEC) даде ясни насоки относно лихвоносещите продукти в САЩ и Nexo стана първата компания, проактивно прекратила предлагането на този продукт за всички нови клиенти от САЩ още в същия месец, както и го спря за нови баланси на съществуващи клиенти, в пълно съответствие с публикуваните изисквания. Засилената активност от страна на регулаторните органи за изпълнение на мандата си за защита на инвеститорите е напълно разбираема предвид скорошните пазарни турболенции и случаите на обявена несъстоятелност от редица слабо управлявани компании зад океана. Днес Nexo е в позицията на единствената стабилна компания, която попада под прожекторите на регулаторното внимание. Нормативните изисквания в крипто индустрията са в процес на разработване от регулаторните органи в цял свят, а нуждата от такива е все по-осезаема. Nexo винаги е имала активен диалог и се е съобразявала с регулатора, затова и крипто компания с повече лицензи от Nexo няма, включително в юрисдикции с тежки процедури по придобиването им като Калифорния.

Услугите на Nexo по дизайн са проектирани както за бичи, така и за мечи пазар. Нашият устойчив бизнес модел се основава на основните принципи на финансите и блокчейн технологията: обезпечено кредитиране, застраховка, напълно автоматизирани процеси, световно лицензиране и атестация на резервите в реално време и партньорства с най-големите имена като Fidelity, Mastercard. Nexo стартира в разгара на крипто зимата на 2018 г. – сред най-тежките времена за нашата индустрия. Оттогава усъвършенстваните алгоритми на нашата напълно автоматизирана платформа са подложени на тестове като никой друг и ние сме горди да потвърдим, че Nexo никога не е губила нито долар, дори при най-резките пазарни спадове през 2018, 2020, 2021 и 2022 г.

Nexo е в много стабилно финансово състояние и е единствената компания, непокътната от пазарните турболенции, предоставяща лихвоносещи продукти. Ясно доказателство за устойчивостта ѝ е фактът, че единствено на Nexo не се наложи да бъде спасявана, да ограничава тегленията, не й се наложи да търси ликвидност от други институции, няма експозиции към никоя от фалиралите крипто компании, не е била част от раздаването на необезпечени заеми, а тъкмо обратното – участва активно в оздравяването на индустрията, посредством придобиване на затруднени компании .

Съобщението от регулаторите идва часове, преди планирания за днес анонс, че Nexo e придобила дял от американска банка с федерален лиценз, след като бизнес планът за банка, в това число и партньорството с Nexo по отношение на дигитални активи, е получил одобрение от щатския банков регулатор. Това е значимо постижение в контекста на битката, която от месеци се води между различните щатски регулатори, Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) и Office of the Comptroller of the Currency (OCC) за утвърждаване на това кой регулатор има юрисдикция върху съотвените активности на крипто компаниите.

Nexo продължава диалога на щатско и федерално ниво в тази посока, преструктурирайки продукта си, за да бъде в съответствие с новите регулаторни реалности. Дали преструктурираните продукти ще бъдат предлагани през брокеридж услуги (Broker dealers), в какъвто Nexo наскоро инвестира; през S1 форма на SEC, или през федерално лицензирана банка, в каквато Nexo също придоби дял – Nexo, заедно с канторите, които ни консултират, работи над всички тези опции.

Към момента Nexo управлява над $4 милиарда за над 5 милиона потребители в над 200 юрисдикции в цял свят. Тази цифра може да бъде проследявана ежедневно благодарение на одита в реално време от една от 20-те водещи счетоводни фирми в САЩ, Armanino LLP. Пазарът на криптовалути претърпя множество обрати през тази година и за да отразява реалните движения в активите на Nexo, одитът е наличен както в щатски долари, така и в биткойн. По този начин се вижда броя на дигиталните активи под управление независимо от пазарните цени. При справка, може да се установи, че няма разлика в броя биткойн, управляван от Nexo сега и преди няколко месеца.

Колкото до неистината, че ФБР разследва дейността на Nexo – това са безпочвени твърдения с цел уронване на репутацията на световно утвърдена компания. Дейността на ФБР е по повод криминални обвинения, които компанията никога не е имала.