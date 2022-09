Публикуваха лични съобщения на Илон Мъск, свързани с делото му с Туитър

Част от личните съобщения на Илон Мъск бяха публикувани като част от продължаващото съдебно дело с Туитър. Те хвърлят нова светлина върху задкулисните му преговори с различни представители на компанията.

Съобщенията включват момента, в който Мъск казва на Агравал Параг, че иска да придобие Туитър и да го направи частен, вместо да се присъедини към борда на директорите. Агравал се конфронтира с него за туит, в който се пита дали "Туитър умира".

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

"Можете свободно да пишете "Умира ли Туитър?" или каквото и да е друго за Туитър - но е моя отговорност да ви кажа, че това не ми помага да го направя по-добър." - пише Агривал на Мъск - "Следващия път, когато говорим, бих искал да ми предоставите вашата гледна точка. Бих искал компанията да стигне до място, където сме по-устойчиви и не се разсейваме, но в момента не сме там."

"Какво свършихте тази седмица? Няма да се присъединя към борда. Това е загуба на време. Ще направя предложение да взема Туитър в свои ръце.", отговорил Илон Мъск.

Съобщенията също така дават възможност да се надникне в отношенията между Мъск и Джак Дорси - бившия главен изпълнителен директор на Туитър. Самият Дорси публично е заявявал, че "Илон е единственото решение, на което се доверява". Става ясно, че той от известно време е искал Мъск да се присъедини към борда на директорите - още преди да придобие голям дял в компанията, съобщи Engadget.

През следващия месец Дорси се е опитал да играе ролята на посредник между Мъск и Агравал, като в един момент организирал разговор между тримата. В последствие Мъск е заявил, че Агривал "се движи твърде бавно и се опитва да угоди на хора, които няма да са щастливи".

Документите са част от делото, което ще се гледа в продължение на 5 дни от 17-ти октомври.