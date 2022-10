Името на “МЕТ Груп” и дъщерната й компания “МЕТ Енерджи Трейдинг България” са в политическо обращение от деня на спиране на доставките на руски газ на 27 април.

Компанията бе сред първите доставчици на природен газ заедно с гръцки фирми, които осигуриха горивото за България.

Ключов момент се оказа и че новият шеф на “Булгаргаз” Людмил Йоцов, назначен по време на кабинета на Кирил Петков, дойде от тази компания.

Коя е тя, какво е пазарното й присъствие, в кои държави?

Важен ли е за нея българският пазар?

Била ли е подготвена за газовата криза, за да реализира печалби?

„МЕТ Груп е компания за търговия на енергия в Европа със седалище Цуг, Швейцария. Дружеството присъства в Швейцария, Унгария, Хърватия, Словакия, Австрия, Германия, Турция, Италия, Румъния, Сърбия, Украйна, Испания и България. Само за година - от 2021 до 2022, компанията се изкачи от 25-о до 20-о място по приходи сред най-големите швейцарски компании по данни на Dun&Bradstreet Switzerland.

МЕТ е активна на 22 търговски платформи, като е сред 20-те най-големи търговци на Нидерландски газов хъб (TTF) и сред 5-те най-големи търговци на Австрийския хъб (VTP).

Групата търгува с природен газ в 27 държави чрез 13 дъщерни компании. Миналата година са изтъргувани 55 млрд. куб. м, което е около 18 пъти повече от цялото годишно потребление на България.

Производител и търговец е на електрическа енергия. Има собствена газова централа с инсталирана мощност 794 мегавата, на чиято площадка през септември 2022 г. са инсталирани и първите 3 батерийни блока от последно поколение, разработени от TESLA, с капацитет 7,68 мегаватчаса. Когенерационните й централи са с обща инсталирана мощност 75 MW.

Групата изгражда, придобива и оперира генериращи мощности от ВЕИ в Централна и Източна Европа. Реализираните инвестиции в България са във вятърни паркове с обща инсталирана мощност от 106 мегавата. Целите на групата са за достигане на 1000 мегавата собствени ВЕИ в Европа до 2026 г. Групата работи върху проекти за използване на нови енергийни източници, като фокусът е върху тези за използване на водород.

Дружество от групата е собственик и оператор на 4 подземни газови хранилища (ПГХ) в Германия.

„МЕТ Енерджи Трейдинг България” е създадена през 2017 г. за опериране на пазарите на природен газ и енергия в Югоизточна Европа. През 2021 г. българското дружество на МЕТ осигури доставките на 9,5% (319 млн. куб. м) от крайното потребление на газ за българската икономика. Клиентите на компанията са от възлови сектори на българската индустрия - металургия, храни, керамика и стъкло, хартия, строителни материали, химия, производство на електрическа енергия, газоразпределителни и топлофикационни дружества.

Камен Ивчев, изпълнителен директор на „МЕТ Енерджи Трейдинг България”:

Ако не бяхме осигурили 40% от газа през май, вероятно щяха да въведат ограничителен режим

Камен Ивчев от 1997 г. до 2009 г. завършва Ashdown House School, Eton College и The London School of Economics and Political Science (LSE). От 2011 г. до 2013 г. работи в Metinvest International, Женева, занимавайки се с доставки на енергийни продукти за металургията. От 2014 г. е търговец на газ в централата на МЕТ Group в Цуг. От 2016 г. е експерт по газовата търговия в екипа на изпълнителния директор на групата. От 2017 г. е изпълнителен директор в “МЕТ Енерджи Трейдинг България”.

- Бяхте ли подготвени за ограничените доставки от "Газпром" за европейските пазари?

- Успешното развитие на всяка икономическа дейност разчита преди всичко на ясни правила, прогнозируема среда и коректност в деловите отношения. В условия на военни действия рязко се увеличава и рискът от невъзможност да се търсят отговорност и компенсации за нарушаване на правила и неизпълнение на ангажименти. Наред с това и прогнозите стават по-несигурни дори в краткосрочен план (месец, дори седмица). Всъщност, точно такава е ситуацията от февруари месец насам. Може на пръв поглед да е парадоксално, но успешните бизнес модели в подобни ситуации увеличават ресурса за прогнозиране именно за да може по-добре да се проследява динамиката на ситуацията.

Конкретно на въпроса – не, не сме имали представа за намеренията на руската компания, но с голяма степен на увереност предполагахме, че е възможно да се появяват проблеми с доставките, независимо от естеството на причините (политически, икономически или технологични).

- Как успяхте предварително да резервирате слотове на терминала при остров Ревитуса? Предвиждахте ли напрежението на пазарите или го правехте за клиентите, които вече имате?

- Ние не считаме това за някакъв особен успех. Групата МЕТ от години доставя втечнен газ до терминали в Белгия, Нидерландия, Испания, Италия, Хърватия, а от тази година и в Гърция.

Резервирането на слотове на търгове при нас е рутинна дейност. Както и покупката им от вторичен пазар, размяна на слотове и други търговски операции с тях.

Групата МЕТ е доставчик на природен газ за десетки хиляди крайни клиенти в 13 страни и за да поддържа сигурността на доставките при повишена вероятност от сътресения на пазара, се търси всяка възможност за резонна диверсификация на източниците и маршрутите на доставка. Точно по тази причина в началото на март резервирахме слотове за разтоварване в Ревитуса за месеците от май до ноември.

- През май "МЕТ Енерджи" достави първите количества втечнен газ на "Булгаргаз". Новият шеф на държавната компания Людмил Йоцов дойде от вашата компания. Бяхте ли облагодетелствани от това?

- Наистина, в края на април “Булгаргаз” беше изправен пред изключително тежката задача за броени дни да замести количествата, които не получи по единия от дългосрочните си договори. Споменахте г-н Йоцов, но надали има търговец на газ, който би искал да се окаже на негово място в края на април тази година. Всъщност едва ли причините за тази тежка обстановка сочат към проблеми в сегашното, предишното или по-предишното ръководство на “Булгаргаз”, а по скоро са резултат на не напълно либерализирания газов пазар в България. Едва ли щеше да се стигне до такова напрежение, ако доставките за страната се осъществяваха чрез повече договори, всеки от които от различен източник. Още по-висока щеше да е сигурността на доставките, ако те не се осъществяваха предимно от един пазарен играч. Както видяхме при политически и икономически сътресения като сегашните, дори и дружество като “Булгаргаз” може да изпита финансови затруднения. А когато този риск е разпределен върху няколко играчи на пазара, вероятността затрудненията на единия да предизвикат несигурност за всички крайни клиенти в страната е много по-малка и лесно управляема.

В действителност, сигурност и едновременно с това конкурентоспособност се постигат чрез резонна комбинация от дългосрочни, средносрочни и краткосрочни договори, а тяхната пропорция зависи от клиентското портфолио. Нашата компания няма дългосрочни договори нито за тръбен газ нито за LNG, но независимо от това успешно доставя всяка година на своите клиенти количества, които десетки пъти надхвърлят потреблението на България.

Споделям всичко това за да бъде по-ясно каква всъщност беше ситуацията и какво се случи тогава. Защото откъслечната информация и разместените във времето факти, които бяха тиражирани в публичното пространство, могат да объркат дори хора от бранша.

МЕТ има клиентско портфолио в повечето страни от региона. Доставките до гръцкия терминал и резервираните трансгранични капацитети ни позволяват да осигурим консумацията на много наши клиенти по целия маршрут от Ревитуса до Унгария. И това е предназначението на закупените слотове.

В този момент гръцките търговци разполагаха с излишни количества, които обаче покриваха малко над половината от необходимото на “Булгаргаз”.

За нас решението също не беше лесно. Продавайки газа на “Булгаргаз”, трябваше в последния момент да търсим заместващи количества за нашите клиенти, което беше възможно благодарение на регионалното ни присъствие. Тази гъвкава концепция на МЕТ позволи нашето дружество да не бъде част от проблема или страничен наблюдател, а да е част от решението в тази ситуация, като осигури над 40% от газа необходим за България през май.

В противен случай, най-вероятно в България щеше да бъде въведен ограничителен режим, от което щяха да пострадат не толкова търговците, а преди всичко индустриалните клиенти, които и без това изпитват затруднения при сегашните цени на газа.

Относно г-н Йоцов, Вие казвате “дойде от вашата компания”, а от наша гледна точка фразата е “отиде при основния конкурент”. Но в това не виждаме нищо странно, ние преди три години също го привлякохме от конкурентна компания.

С неговото напускане ние наистина се лишихме от служител със завидна експертиза и опит. Във всички страни, в които работим, такива неща се случват- хора с подобни качества са търсени и компаниите постоянно се конкурират за тяхната експертиза.

- Какви количества газ и с какъв произход реализирахте на българския пазар? Доставяте ли и руски газ?

- Както вече отбелязах, Групата внася в ЕС количества LNG с произход от САЩ, Близкия Изток и средиземноморския регион. Също така купува на всички европейски борси количества от съответния регионален микс.

- Има ли истина в твърденията на политици, че в доставките на газ отново са върнати посредници и се дават комисиони? Преди време във ваше становище заявихте, че подобни твърдения на отговарят на истината. Това е валидно само "МЕТ енерджи" или за целия пазар?

В политиката, по-често отколкото в останалите професии, се налага определени представители да взимат отношение по теми, които не познават в дълбочина.

Оттам най вероятно идва и некоректното боравене с търговски термини. В това отношение българските политици имат съществен принос. Само в България по абсурден начин се делят доставчиците на газ на „добри производители“ и „лоши посредници“. Всъщност и азерския, и руския газ никога не са доставяни в България от добиващите компании - производителите, а от търговци на газ на едро, които имат взаимоотношения с добивните компании в тези държави.

Още един пример ще ви докаже колко абсурдно е такова деление. Години наред “Булгаргаз” изкупуваше целия газ от концесионера на находището в Галата и го продаваше на клиентите. Това деление автоматично трябва да категоризира “Булгаргаз” като „посредник“.

- Търговец или посредник - кое е правилното? И кога думата "посредник" е обидна? Има ли предимства, когато посредници са част от веригата на доставки?

- Сама по себе си думата посредник не може да бъде обидна. Тя по-скоро е изкуствено натоварена с отрицателен смисъл, когато се използва в българския език по темата за газа.

Но дори и без негативния контекст, тя е крайно неподходяща когато се използва за МЕТ.

Когато една компания е купила газ на другия край на океана, организирала е транспорта и необходимите капацитети за регазификация и пренос, поела е всички разходи и рискове от закъснения в пристанището и терминала, поела е всички технологични загуби, осигурила е равномерен график за предаване на газа към контрагента, трябва да е ясно, че всяка една от тези операции, извършени от компанията, има добавена стойност и тя не е малка. Ще си позволя следното сравнение: разликата между покупката на карго с LNG и покупката на същото количество газ от краен клиент е като разликата между покупката на разсад за домати и поръчването на салата в ресторанта. Между едното и другото и в двата случая има много, много работа.

Спрямо МЕТ най-точното определение е „доставчик“, като такъв ни познават нашите клиенти.

- Като един от големите търговци на енергия бихте ли анализирали ситуацията на пазара в България и в региона? В кои страни има недостиг и как би могъл да се покрие?

- Разбира се доставките на газ ще продължат силно да зависят от развитието на политическата обстановка. За момента в региона като цяло няма недостиг на газ. Това за съжаление не е следствие от перфектна свързаност на националните инфраструктури, политиката на конкретна държава или обща политическа инициатива в региона. До голяма степен причината е в спада на индустриалната дейност в следствие на високите цени на енергията.

По-интересен е въпросът в случай на недостиг в региона, в каква ситуация и колко подготвени ще бъдат различните държави. Виждаме, че повечето държави актуализират своите планове за кризисни ситуации в съответствие със сегашните вероятни заплахи за сигурността на доставките. Дори държави без собствени хранилища осигуряват съхранение на газ в съседни страни. Разширяват се даже съоръжения за временно съхранение в LNG терминалите. Българският пазар не е голям и за съжаление се свива през последната година. Но в един зимен период с несигурни доставки това би помогнало да се задоволи търсенето при наличните капацитети за междусистемно свързване на мрежите със съседните държави от ЕС. Това, което е от голямо значение в подобни ситуации, но България не успя да реализира след урока от 2009 г., са проектите за разширение на ПГХ Чирен - както по отношение на увеличаване на съхраняваните количества, така и по отношение на максималния възможен дневен добив, който не покрива и ¼ от пиковата консумация в страната през зимата. Все пак съществената разлика от 2009 г. е , че има сравнително добри трансгранични капацитети за пренос, които при добра координация между страните, могат да осигурят значителни доставки от съседни региони. Т.е. България в голяма степен разчита на европейската солидарност и координираните действия на ЕС, но има необходимост от мобилизиране на собствения потенциал за повишаване на енергийната сигурност.