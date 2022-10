Вижте как робот пържи картофи в ресторант за бързо хранене (Видео)

Робот с изкуствен интелект пържи картофи в ресторант за бързо хранене. Иновацията е дело на лабораторията Miso Robotics от Пасадена, щата Калифорния. Инженерите представиха Флипи 2 – робот, който поема голяма част от процеса на приготвянето на храна във веригите за бързо хранене.

Огромна роботизирана ръка, оборудвана с камери и изкуствен интелект, може да върши всичко – от изваждането на замразени бланширани картофки от фризера до нарязването на лучени кръгчета и пърженето на всички продукти. Флипи 2 дори може да извади готовата храна от нагорещеното олио и да я сервира. Освен това роботът може да приготвя няколко ястия едновременно, твърдят създателите му. Flippy is stepping up to make White Castle fries #StrictlyRobots pic.twitter.com/JUBSwst9RY — Mashable (@mashable) October 4, 2022

Флипи е разработван в продължение на пет години и едва наскоро беше пуснат в масово производство. Интерес към него са проявили най-вече ресторанти за бързо хранене, които искат да ускорят обслужването на клиентите си, пише NOVA.