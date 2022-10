University of Twente e един от водещите научно-изследователски университети в Нидерландия. Той попада в ТОП 250 на най-добрите висши учебни заведения в света, според престижната класация Times Higher Education, а Keuzegids Universiteien 2021 го поставя на 1-во място сред техническите университети в Нидерландия!

През октомври в София ще се проведе информационна среща с представител, по време на която ще бъде предоставена повече информация относно учебното заведение, възможностите за обучение на английски език, изисквания за кандидатстване и предимства на обучението в Нидерландия.

Събитието ще се проведе на 12 октомври (сряда), от 18:30 часа, в х-л „Маринела“.

На българските кандидат-студенти, които желаят да продължат своето висше образование в Страната на лалетата, University of Twente предлага 16 бакалавърски и 30 магистърски специалности на английски език в следните области:

Инженерни технологии;

Електронно инженерство, математика и компютърни науки;

Наука и технологии;

Мениджмънт, поведенчески и социални науки;

Гео-информационни науки и науки за изследване на земята;

През 2021 г. Keuzegids Universiteien обявява 5 от бакалавърските програми на английски език на UT за „Top rated programmes “. Това са именно специалностите: Applied Mathematics, Communication Science, Industrial Engineering and Management, International Business Administration.

Освен с водещите си позиции в световните класации за висше образование, университетът особено се гордее и с една от своите инициативи – VenturLab. Тя насърчава реализирането на новаторски идеи и създаването на фирми от самите студенти. През последните 20 години са създадени над 900 такива компании.

Благодарение на своята активна предприемаческа дейност, UT е награждаван 4 пъти с отличието: „Most entrepreneurial university in the Netherlands”.

Друго предимство на обучението в нидерландския технически университет, са изключително достъпните такси за обучение, които се регулират на държавно ниво. През 2022/23 академична година таксата за обучение в бакалавърските и магистърски програми на University of Twente e 2209 евро за студенти от ЕС. Изключение правят таксите за обучение на първокурсниците (- 50%) и програмата Bachelor’s degree in Technology and Liberal Arts & Sciences към University College Twente.

Научете повече за предимствата на обучението в University of Twente на 12 октомври в София!