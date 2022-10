Трима американци с Нобел за избягването на банковите колапси

Американските икономисти Бен Бърнанке, Дъглас Даймънд и Филип Дибвиг днес бяха удостоени с Нобелова награда за икономически науки за 2022 г. за изследванията си в областта на банковото дело и финансовите кризи. Съобщението бе направено от Кралската шведска академия на науките на специално събитие в Стокхолм.

Тримата икономисти ще си поделят тазгодишната награда на стойност 10 милиона шведски крони (близо 900 000 долара), предадоха световните агенции.

Те "значително са подобрили нашето разбиране за ролята на банките в икономиката, особено по време на финансови кризи. Съществено откритие в техните изследвания е защо избягването на банкови колапси е жизненоважно", пише в изявление на шведската академия, цитирано от БТА.

Професор Бен Бърнанке бе президент на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ от 2006 до 2014 година. По време на мандата му начело на институцията протече глобалната финансова криза от 2008 година, припомня ДПА. В момента е сътрудник в института "Брукингс".

Дъглас Даймънд е професор по финанси и има активна преподавателска дейност в Чикагския университет. Изследователската му дейност е насочена към финансовите посредници, финансовите кризи и ликвидността.