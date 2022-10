Британският министър на финансите: Нямам намерение да напускам поста си

Британският министър на финансите Куази Куартенг заяви, че няма намерение да напусне поста си, въпреки че призна, че сътресенията по финансовите пазари отчасти се дължат на неговата политика. В същото време вече открито се спекулира за отстраняването на двойката Лиз Тръс и Куази Куартенг.

На въпрос на журналисти дали смята, че той и премиерът Лиз Тръс ще вършат същата работа по това време следващия месец, Куартенг отговори: „Абсолютно, 100%“. Финансовият министър избегна да отговори на въпроси дали ще последват още завои по някои части от мини-бюджета.

Куартенг и Тръс са подложени на силен натиск от собствените си депутати от Консервативната партия да преосмислят пакета за съкращаване на данъците. Водят се оживени дискусии между премиера и бекбенчърите какво е най-приемливото решение за партията. Гняв и фатализъм доминират настроенията на торите, съобщи Би Би Си. Депутат е заявил пред медията:

„Ние сме мат. Провалихме се“. Говори се вече и за други доста по-крайни сценарии, като например оставка на финасовия министър и отстраняване на премиера.