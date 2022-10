„Интернет болниците“ в Китай: технологичните платформи и практическо използване

Традиционният пазар на здравеопазване винаги е носил всички белези на физическо пространство - клиники, болници, здравни центрове. В онлайн пазара на здравеопазване в Китай взаимодействията между пациенти и доставчици се осъществяват чрез виртуални платформи, които са достъпни чрез мобилни устройства и компютри. Технологичните платформи изпълняват отделна роля като посредник на трета страна, обединявайки пациенти и лекари и улеснявайки услугите и транзакциите, пише радио Китай.

Използването на цифрови технологии при предоставянето на здравни услуги в Китай се ускорява, водено от правителствената политика и растежа на интернет предприятията. През ноември 2020г. активните потребители на интернет здравни грижи вече са над 55 милиона. Това са пациенти, които са потърсили онлайн медицински съвети, закупували са лекарства или са насрочили прегледи в държавни болници. Ускореният напредък в цифровото здравеопазване на Китай се постига чрез използване на възможностите за електронна търговия, логистика и комуникации на големи интернет предприятия като Alibaba, Tencent и JD.com. Централното правителство на страната се ангажира да развие интернет здравната екосистема в опит да подобри качеството и ефективността на системите за предоставяне на здравни грижи и здравни услуги.

Платформите в сектора на здравеопазването позволяват продажбата, улесняването и доставката на широка гама от здравни услуги и продукти. Това включва медицински консултации, планиране на реални прегледи в болници или клиники, изписване на рецепти, продажба и доставка на лекарства, информация за управление на здравеопазването и здравно осигуряване. Сред най-ранните инициативи за предоставяне на здравеопазване по интернет в Китай беше създаването през 2015г. на интернет болницата „Уджен“ в град Тонсян в провинция Джъдзян. Инициативата за интернет болница „Уджен“ е първата такава в разработването и широкомащабното внедряване на онлайн платформа, където пациентите могат да получат медицински съвети и рецепти за лекарства и, когато е необходимо, да си запишат прегледи в болници.

Популярността на онлайн медицинските консултации нараства значително сред градското и селското население. Четирите най-големи платформи (извън самостоятелните платформи на отделните болници), предоставящи онлайн медицински консултации, са Haodf.com, WeDoctor, Chunyu Doctor и Ping An Good Doctor.

Взети заедно, тези четири платформи представляват приблизително 60% от всички онлайн консултации в Китай. В допълнение към консултациите, тези платформи се занимават и с продажба на лекарства, застрахователни полици и предоставяне на програми за здравен мениджмънт. Други китайски платформи, като AliHealth и JD Health, се фокусират предимно върху продажбата на лекарства.

Платформите позволяват на пациентите да търсят лекар въз основа на неговия предишен опит, специализации или дори оценки на удовлетвореността на клиентите. Видовете предлагани услуги варират в различните платформи и включват медицински консултации чрез текстови или снимкови съобщения, телефон или видео. По-голямата част от консултациите обаче разчитат основно на текст и изображения (повече от 70%) и много по-малко на консултации по телефона (около 15%). Консултациите по хирургия, вътрешни болести, педиатрия и акушерство са най-честите специалности, за които пациентите търсят онлайн консултации.

Разбира се, лекарите в държавните болници формират ядрото на работната сила на интернет платформите. Много голяма част от тези специалисти поддържат работата си на пълен работен ден в болница или клиника и отделят определен брой часове седмично за предоставяне на интернет консултации.

Ping An Good Doctor, водещата платформа за цифрови здравни услуги в Китай, играе основна роля в развитието на сектора и въвеждането на нови бизнес модели за работа. Поддържайки повече от 1,27 милиарда консултации миналата година, Ping An Good Doctor предоставя последователни, висококачествени медицински и здравни услуги. „Ping An Good Doctor осигури градивните елементи за своите усилия да задоволи медицинските и здравни нужди на всеки, да облекчи натиска върху социалните медицински и здравни ресурси и да подкрепи инициативата „Здрав Китай 2030“, казва Фан Уейхао, председател и главен изпълнителен директор на платформата.

След като изгради екосистема, която включва повече от 48 000 вътрешни и външни лекари и специалисти, както и партньорства с повече от 3600 болници, Ping An Good Doctor има за цел да се превърне в ключов стълб на сектора на здравеопазването в Китай. Освен партньорства с болници, Ping An Good Doctor си партнира с 202 000 аптеки, което е 34% от всички аптеки в Китай. Ping An Good Doctor създаде 225 централни склада, осигуряващи едночасова доставка на лекарства в 140 града.

Страните в Южна и Югоизточна Азия вървят по същия път като Китай. С появата през последните години на онлайн платформи за здравеопазване като DocOnline в Индия, Haldoc и Good Doctor в Индонезия и Doctor Raksa в Тайланд.