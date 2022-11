Изстреляха космическия кораб "Сигнус" към Международната космическа станция (Видео)

Американският космически кораб "Сигнус" (Cygnus) стартира от космодрума на остров Уолъпс, щата Вирджиния, на 18-ата си мисия за доставка на товар на Международната космическа станция (МКС), съобщи НАСА, която предава пряко изстрелването на сайта си.

Товарният кораб на корпорация "Нортроп Груман" беше изстрелян с ракета-носител "Антарес", чиято първа степен е оборудвана с руски двигатели РД-181.

"Сигнус" превозва 3,5 тона товар, включително оборудване за редица експерименти, сред които за създаването на изкуствени човешки тъкани и изследването на генетичните характеристики на растения, отглеждани в условия на нулева гравитация. Товарният кораб ще изведе в орбита и първите сателити на Зимбабве и Уганда, предаде БТА.

Очаква се "Сигнус" да пристигне на МКС на 9 ноември, като улавянето и скачването му с орбиталната станция ще бъдат извършени от астронавтката на НАСА Никол Ман с помощта на роботизираната ръка "Канадарм 2" (Canadarm 2). Тя ще бъде подпомагана от колегата си Джош Касада. Товарният кораб, който ще остане в орбита няколко месеца, в края на мисията ще събере боклук и отпадъци от станцията и след около две седмици ще изгори в плътните слоеве на атмосферата.

Предишното изстрелване на товарен кораб "Сигнус" беше през февруари. Мисията на кораба приключи в края на юни.

Понастоящем товари на МКС доставят и корабите "Дракон" на компания "Спейс Екс".