BEGE 2022: Площта за изложението в София е изцяло заето

Над 85 фирми-изложителки от близо 60 страни ангажираха щандове за изложението на игралната и развлекателна индустрия BEGE 2022 в София, като капацитетът на залите вече е изцяло зает. Едно от най-мащабните и значими събития в сектора за Европа ще се проведе на 23-ти и 24-ти ноември Интер Експо център в българската столица.

„BEGE се завръща след 2-годишна пауза заради пандемията и закономерно предизвиква силен международен интерес. Професионалистите от бранша ще видят последните иновации в този сектор. Прави впечатление, че в изложението се включват голям брой онлайн компании, което е израз на глобалните тенденции към дигитализация. Сред тях са EveryMatrix, Al web code, G-Digital, Alberici и др.“, коментира Милена Цанкарска, бранд посланик на изложението. „Дългоочакваното издание на BEGE отново ще предостави солидни възможности за създаване на нови стратегически партньорства и реални перспективи за встъпване на нови пазари в региона“, допълва тя.

BEGE е широкомащабна платформа за компаниите от развлекателната и игралната индустрия с изградена репутация на едно от най-успешните и иновативни изложения не само на Балканите, но и в Европа. Ключова част от събитието е провеждащата се в неговите рамки Източноевропейска конференция на игралната индустрия (EEGS). През целия ден в зоната на EEGS в Интер Експо център ще протече наситена програма от презентации и дискусии, покриваща последните тенденции за развитие в индустрията, заедно с добрите практики. Пълната програма на Конференцията може да видите тук.

Сред компаниите, заявили своето участие, отново са: EGT, Amusnet Interactive, Mеrkur Gaming, Interblock, BetConstruct, CT-Gaming, CT-Interactive, Interblok, Digitain, Apex Pro Gaming, Palms Bet, UltraPlay, ODDS.GG, NFTPay.GG, Galaxy.bet, Advansys, AlfaStreet Trade BG, Apollo, BULGAMES, Run Your Own Poker Site, Fininvest, Magic play, Road Games International, SUZOHAPP, Winsystem, Zitro, Industrias Lorenzo, Innovative Technology, Casino Gaming Innovation (CGI), Crane payment Innovations (CPI) и други. Новите имена са: Julietech s.r.o., Unique Technology Solutions, Patir, Right Rental, Tyent, Teknikkart kart sistemleri и др. Пълният списък с изложителите можете да видите тук.