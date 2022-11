Възможно е товарният дрон "Черния лебед" да полети с нулеви емисии

Компаниите "Дронамикс" и "Кранфийлд Еъроспейс Солюшънс" (Cranfield Aerospace Solutions - CAeS) ще интегрират технология за водородни горивни клетки в товарния дрон "Черния лебед", съобщава "Дронамикс". Компаниите ще работят за интегрирането на водородната технология, която CAeS разработва, в "Черния лебед" за търговски полети с нулеви емисии. Дронът е способен да пренася товар до 350 кг на разстояние до 2500 км.

"Когато започнахме да разработваме нашата дрон-технология , имахме много ясна цел - да създадем най-ефективния товарен самолет. По-бърз, по-евтин, по-екологичен. Партньорството ни с "Кранфийлд Еъроспейс Солюшънс" ще ни позволи да предоставим чиста авиационна технология с нулеви емисии на повече общности и бизнеси по света. Предстои ни много работа и сме развълнувани за бъдещето", казва Константин Рангелов, съосновател и главен технически директор на "Дронамикс".

"Партньорството с "Дронамикс" представлява фантастична възможност за CAeS. Технологията с водородни горивни клетки, която в момента разработваме за 9-местния Britten-Norman Islander ще промени облика на регионалните авиокомпании, както и ще окаже огромно влияние и върху товарната индустрия. Виждаме много перспективи от възможността да комбинираме опита и експертизата на CAeS и "Дронамикс", казва Пол Хътън, главен изпълнителен директор на CAeS, цитиран от БТА.