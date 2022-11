Porsche 911 Dakar - спортен автомобил с офроуд възможности (Видео, снимки)

Porsche ще представи специален вариант на легендарния си модел 911. Това ще се случи на 16 ноември в Лос Анджелис. Моделът се казва Dakar 911 и ще е спортен автомобил с офроуд възможности. Името ни връща към победата на марката в ралито Париж-Дакар. The begining of an adventure: Pushing the 911 to extremes.mp4 Climbing 6,000 metres… in a Porsche 911. This awesome achievement, led by Le Mans winner @romaindumas_official, marks the beginning of a new adventure. Two incredible cars, based on the Porsche 911, have explored one of the harshest, most remote environments on Earth – the Ojos del Salado in Chile, the highest volcano in the world. Up here there’s less than half the oxygen found at sea level and temperatures are way below freezing. They were testing ideas, and these special 911 cars, where there are no roads and no tracks. This is the start of a new chapter. Публикувахте от Porsche в Понеделник, 7 ноември 2022 г.

Dakar 911 е тестван при екстремни условия, изминавайки над половин милион километра по целия свят, включително над 10 000 километра офроуд. Тестовата писта Шато де Ластур в Южна Франция е използвана, за да се изпита управлението на автомобила върху типични рали трасета и да се настрои окачването.

Пилотът на Porsche Ромен Дюма е впечатлен от Dakar 911. Той споделя, че е удивен от колата, която се справя отлично при лошо сцепление.

Световният рали шампион Валтер Рьорл изпробва колата на зимните трасета в Арйеплог, Швеция. Дебелият лед на замръзналите езера предоставя на тестовите пилоти на Porsche идеалната основа за приблизително 90% компактна снежна повърхност. Рьорл определя автомобила като "забавен за шофиране".

Porsche Dakar 911 бе тестван и на пясъчните дюни в Дубай и Мароко. Тестовите пилоти твърдят, че колата е уверена дори в пустинята.

"В началото не исках да подлагам автомобила на много натоварване, но се престраших. ABS системата е оптимизирана за спиране върху чакъл, а офроуд гумите осигуряват страхотно сцепление. Автомобилът е страхотен за каране", смята пилотът Ларс Керн.