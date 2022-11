Как бобрите помагат за справяне с глобалното затопляне?

Глобалното затопляне повишава концентрацията на замърсители в реките. Същото явление обаче благоприятства и увеличаването на популациите на бобри в западните части на САЩ, чиито язовири позволяват да се подобри качеството на водата, предаде Франс прес, позовавайки се на проучване, публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Заключението на учени от Станфордския университет се основава на просто наблюдение: по-честите интензивни горещи вълни намаляват количеството вода в реките и в резултат на това се повишава концентрацията на замърсители като нитрати, които се съдържат в изобилие в торовете, съобщи БТА. Hotter, drier weather means beaver populations are spreading in the western United States, and their dams are helping to mitigate the negative impacts of climate change on river water quality, according to a new study https://t.co/WDbgeN0xPl — AFP News Agency (@AFP) November 8, 2022

Същевременно предизвиканото от човека глобално затопляне е разширило ареала на американските бобри, братовчеди на евразийския бобър, увеличавайки ползите от техните язовири.

Причината е, че когато изградените от животните диги повишат нивото на реката нагоре по течението, водата се отклонява към околните почви и вторичните води на басейна.

"Тези зони действат като филтри, отстранявайки излишните хранителни вещества и замърсители, преди водата да навлезе отново в главния канал надолу по течението", пишат изследователите.

Азотът допринася за растежа на водорасли, които лишават водата от кислорода, необходим за живите същества в тази екосистема.

Проучването показва, че изградените от бобрите язовири подобряват качеството на водата при екстремни условия на високи и ниски води, свързани с климатичните промени, независимо дали става въпрос за горещи и сухи периоди или проливни дъждове и топене на сняг.

И в двата случая дигата, построена от бобрите, изтласква повече вода и нитрати в околната почва, отколкото при двете сезонни екстремни явления. "Това води до много по-голямо отстраняване на нитрати", казва Крисчън Дюи, водещ автор на изследването.

Този механизъм може да се опише като рядка благотворна "обратна връзка" на климатичните промени, обяснява Дюи. Динамиката е потенциално уникална за специфичните условия на западните щати и не е сигурно, че може да се открие другаде, предупреждава ученият.

Въпреки това резултатите от настоящото изследване са "рядко просветление в мрачната климатична действителност", което илюстрира способността на природата да възстановява баланса.