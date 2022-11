Чрез партньорство с международното бизнес училище INSEAD банката за пореден път им дава възможност да придобият ключови знания и умения

Пощенска банка стартира амбициозно партньорство с INSEAD - едно от водещите бизнес училища в света. Споразумението между двете институции ще позволи на служители на банката да бъдат част от образователните програми на института и ще им помогне да разширят своите кариерни възможности, придобивайки допълнителни знания в разнообразни области като „Дигитална трансформация“, „Иновации“, „Стратегия“, „Лидерство“ и други.

Като водещ работодател, който целенасочено инвестира в развитието на екипа, банката за пореден път дава възможност на свои служители да се включат в авторитетен образователен проект напълно безплатно, осигурявайки им конкурентно предимство.

Програмите на престижното бизнес училище INSEAD осигуряват изключително образователно преживяване.

Институтът разполага с ключови локации на три континента и всяка година над 11 000 ръководители участват в образователните му мастър класове. Училището обединява хора, култури и идеи с амбициозната цел да развие отговорни лидери, които трансформират бизнеса и обществото.

Образователните програми са предназначена за професионалисти, висши ръководители и мениджъри, които искат да издигнат управленските си умения на по-високо равнище и да придобият по-задълбочени познания за различни бизнес процеси, както и нови идеи за стратегическо мислене и иновации. Част от курсовете ще бъдат проведени в присъствена форма на обучение на четири различни локации – Европа (Франция, Фонтенбло), Близкия изток (Абу Даби), Азия (Сингапур), Северна Америка (Сан Франциско), а други – онлайн.

Партньорството с Пощенска банка, която е сред водещите работодатели у нас, стартира през настоящата година и първите селектирани служители ще могат да започнат обученията си още тази есен.

Подборът на служителите за класовете на INSEAD ще е чрез сериозна вътрешна селекция, която ще даде възможност на всички желаещи, отговарящи на предварително определени критерии, да кандидатстват чрез мотивационно писмо и есе, както и чрез провеждане на допълнително събеседване със специално създаден комитет. Начинът на подбор е част от стратегическата визия и обещание, което банката отправя като отговорен работодател, който е интегрирал справедливостта като една от водещите си ценности.

„С темповете на непрекъсната динамика и развитие на икономиката, базирана на технологиите и дигитализацията, за лидерите и мениджърите е от съществено значение да разполагат с възможността непрекъснато да повишават и усъвършенстват своите умения, за да постигат ефективни резултати в професионалната си област. В Пощенска банка съзнаваме, че зад нашата 30-годишна успешна история стои екип от изключителни професионалисти и стойностни личности, които не само създават и имплементират иновациите на пазара, но задават водещата посока на развитие в сектора. В тази връзка сме щастливи да обявим сътрудничеството си с едно от най-престижните световни бизнес училища – INSEAD. С новото ни партньорство изказваме своите специални благодарности за последователните усилия и постиженията на хората от екипа, като им предоставяме възможност да се включат в образователни програми с уникално предложение за опознаване и придобиване на глобални управленски техники, с които да продължим да демонстрираме с пълна сила нашето развитие и да впечатляваме пазара с новите ни продукти, решения и услуги“, коментират от Пощенска банка.

През годините Пощенска банка е отличавана многократно за своите иновативни решения в изграждането на успешен и мотивиран екип и в утвърждаването на силен работодателски бранд.

През 2022 г. банката получи международно признание от престижния конкурс Employer Brand Stars 2022 в категория Employer Brand Strategy, завоюва отличието „Най-добър работодател на годината“ за 2020 г. в категорията Employer of the Year на наградите Employer Branding Award 2021 г. на B2B Media Group, а в изданието им през 2022 г. печели две първи места в категориите Excellence in Teamwork и Employer Branding Idea. По време на 30-ото издание на наградите „Банка на годината“, организирано от асоциация „Банка на годината“, Пощенска банка бе отличена с големия приз „Банка на година“ за 2021 г.

Повече информация за корпоративната политика, мисия, визия и ценностите на Пощенска банка като водещ работодател, както и за свободните позиции и предложения за кариерно развитие, можете да отриете на https://careers.postbank.bg/.