За първи път: Човек с увреждания може да полети в Космоса

Европейската космическа агенция обявява имената на новите си космонавти - 200 души бяха избрани сред над 20 000 кандидати и ще се включат в тренировъчната програма на ЕКА. За първи път в Космоса може да полети човек с увреждания - това е британският параолимпиец Джон Макфол.

41-годишният бивш спринтьор губи крака си при катастрофа с мотор, когато е само на 19. Въпреки това, той се е състезавал за Великобритания в Параолимпиада. Днес Европейската космическа агенция го избра да бъде първия "параастронавт". От ЕКА искат да проучат какво трябва да бъде адаптирано, за да могат хора с увреждания да летят в открития Космос, пише БНТ. Joining the ESA class of 2022 astronauts is John McFall, from the United Kingdom, as an astronaut with a physical disability. #ESAastro2022



👉https://t.co/E0SLagZTjv pic.twitter.com/0Yr5W8xv5D — ESA (@esa) November 23, 2022