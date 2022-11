Chopard My Happy Hearts Me, Myself and My Happy Hearts!

Chopard представя нова колекция Happy Hearts - My Happy Hearts с популярния дизайнерски код – сърце и танцуващ диамант – легендарни творения на Chopard. Съзвездие от изящни сърца, които пре­откриват твоята идентичност. My Happy Hearts е подарък, който правим на себе си.

Да обичаш себе си по слънчев, щедър и добронамерен начин, за да излъчваш светлината, култи­вирана в душата ти. My Happy Hearts са колиета, гривни, пръстени и обеци с наситено червен цвят, нежен седеф или обсипани с диаманти. Съчетаваме различни модели и цветове, с безкрайна възможност от комбинации, които да отговорят на нашите на­строения, емоции или капризите на сезоните.

Бижута, изразяващи любовта, която изпитваме към себе си.

My Happy Hearts е колекция, посветена на неж­остта, дискретността и деликатността с неогра­ничена креативност в начина, по който могат да се комбинират.

Символ на любов, въплътен в изискани бижута. Да се почувстваме живи, да си подарим бижу - свидетелство за уважение и любов, които изпитваме към себе си.

Бутик E&M Watches and Jewellery

12 Narodno Sabranie Sq

www.luxbrand.bg