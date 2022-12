Китайският самолет-амфибия AG600M с нова поръчка за пет машини

Разработеният независимо от Китай голям самолет-амфибия AG600M (Kunlong) получи нова поръчка за пет самолета.

Производителят AVIC General Huanan Aircraft Industry Co., Ltd. и Jiangsu Xiangyue General Aviation Co., Ltd. подписаха тази седмица споразумение за доставка на машините.

Това е втората подобна сделка за AG600M, след като през септември 2022 г. Everbright Financial Leasing Co., Ltd. поръча четири, а намерение за покупка на още два бе подписано с HNCA Aviation Equipment Leasing Co., Ltd.

Самолетите-амфибии от серията AG600 се разглеждат като ключови в гасенето на горски пожари, издирвателни операции по море и други критични аварийни спасителни мисии.

Последният модел AG600M е специално проектиран за борба с горски пожари. Максималното му тегло при излитане е 60 тона, с водоносимост до 12 тона. Той може да извършва полети на ниска надморска височина с ниска скорост, което му позволява да пуска вода точно върху огнищата на огъня.

Понастоящем AVIC разполага с три прототипа AG600M за извършване на летателни тестове и други пробни мисии, целящи да ускорят напредъка на този голям модел амфибия.