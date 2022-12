Продадоха кораба "Вера Су"

Търговско дружество е закупило кораба "Вера Су". Това съобщиха от Министерството на транспорта. Фирмата, чието име все още не се съобщава публично, е била единствената, подала оферта за участие в поредния търг за продажбата на кораба. Той се проведе днес в сградата на ИА "Морска администрация" – Варна.

От министерството уточниха, че корабът е купен на предварително обявената тръжна цена от 276 000 долара без ДДС, предаде БТА.