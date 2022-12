Александър Новак: За нас е непонятно с какво Европа ще замести руското гориво

Руската страна ще очаква окончателните параметри на ембаргото на ЕС, но така и не разбира с какво Европа ще може да замести руските нефтопродукти. Това заяви днес в интервю за ТАСС руският вицепремиер Александър Новак.

"Европа беше за нас основен пазар на нефтопродукти. Ще видим какви решения ще вземат те в крайна сметка. За нас сега е непонятно с какво те ще заместят нашето гориво", каза Новак.

Той допусна, че редица страни от ЕС може да поискат да бъдат направени изключения за тях в рамките на ембаргото на доставката на нефтопродукти от Русия.

"Възможно е те да въведат изключения, както беше с нефта, когато под ограничението не попаднаха тръбопроводните доставки, преработващите предприятия в България, Чехия, Словакия. Даже Германия и Полша, които обявиха, че ще се откажат от руски нефт, подадоха заявление за изпомпване за 2023 г.", каза Новак.