През декември 2022 Huawei официално обяви победителите в Apps UP 2022 – годишния конкурс HMS App innovation. Той се провежда за над 100 дни и покрива над 200 държави и региони в Европа, Китай, Близкия Изток, Африка, Латинска Америка и Тихоокеанския регион, предизвиквайки разработчиците да покажат иновативни умения и да се състезават за награден фонд от US$1,000,000.

Повече от 5000 екипа от цял свят участваха тази година с над 2500 иновативни приложения. Сред тях са 530 студентски екипи и над 500 екипи, съставени само от жени разработчици. Наградите са присъдени в категории като Best Game, Best App, Tech Women's Award и Best Social Impact App.

Конкурсът привлече много иновативни кандидатури, включително такиива, свързани с наука и образование, медии и развлечение, фитнес и здраве, лайфстайл услуги, здравеопазване и комунални услуги.

Европейските победители - Apps UP 2022 Europe Winners

30 европейски кандидатури достигнаха до големите финали, а победителите са от Германия, Италия, Унгария, Швеция, Испания, Румъния, Турция, Полша, Молдова, Обединеното Кралство и Австралия.

Ето кои са те:

Best Game

- Find words puzzle game (Молдова)

- Cooking Chef: Restaurant Games (Испания)

- Age of Dynasties: Shogun (Италия)

Best App

- GreenIt (Германия) – Позволява на потребителите са следят своя въглероден отпечатък

- The Companion (Турция) – Помага на пациенти и грижещите се за тях да преодоляват езикови бариери

- Notebloc PDF Scanner App (Испания) – за сканиране, съхраняване и организиране на документи

All-Scenario Coverage Award

- GPS Navigation [Watch3] (Полша) – Навигационно приложение, свързващо телефона и часовника

Best HMS Innovation Award

- LingoBoard (Австралия) – Превежда текст във всяко мобилно приложение само с една клавиатура

- Themetic App (Обединено Кралство) – Дава естетични тапети за мобилни екрани

- 3D Live Scanner (Германия) – Универсален 3D скенер за инериор, екстериор и лица

Tech Women’s Award

- Airt (Унгария) – превръща текст в изображения с помощта на изкуствен интелект

- Work Shift Calendar (Испания) – Организационно приложение за работещи на смени

- Fuel Journal (Румъния) – Проследява горивото в резервоара и контролира себестойността му

Student Innovation Award

- Infinitale (Италия) – Интерактивен роман, който води потребителя по различни пътища с помощта на изкуствен интелект

- WhatisRemoved+ (Испания) – за следене на нотификации и папки на телефона

- WhatIsIt (Турция) – Помага на деца със затруднения при учене чрез снимане на обекти от средата и описанието им

Best Social Impact Award

- Embroidery Designer (Швейцария) – за създаване на шаблони за бродерии

- The Companion (Турция) – за преодоляване на езикови бариери между пациенти и грижещите се за тях