Полша: Средствата от ЕС са от фундаментално значение за икономиката ни

През следващата година средствата от фонда на Европейския съюз за възстановяване след пандемията биха прибавили 0,6 процентни пункта към брутния вътрешен продукт на Полша, заяви заместник-министърът на финансите Артур Собон, позовавайки се на данни от министерството.

ЕС замрази достъпа на Полша до фондовете заради спора между Брюксел и Варшава относно върховенството на закона, пише БТА.

Полският заместник-министър на финансите заяви на пресконференция, че европейските средства от плана за възстановяване, обещани на Полша, са от "изключително фундаментално значение" за икономиката на страната.

"Според сметките ни средствата от плана се равняват на ръст на БВП от 0,6% за 2023 г. и от 1% за следващите години", каза той.

"Това на практика се равнява на една трета от икономическия растеж на Полша, имайки предвид ниския ръст на БВП за следващата година, който например според различни анализи би достигнал 1,5%", добави Собон.

Според проектобюджета за следващата година, одобрен от полския парламент в средата на декември, ръстът на БВП ще се задържи на 1,7%.