Чавдар Кенаров: Политическата реклама често подвежда с “лъскава опаковка”, а после съдържанието разочарова

Въпреки кризите три български агенции - Human, The Smarts и Noble Graphics, с безпрецедентен успех в рекламата на Европа, казва основателят и творчески директор на Noble Graphics, който е председател на Българската асоциация на комуникационните агенции

- Малко плахи са прогнозите в почти всяка сфера за това какво ни очаква през 2023 г. и това е така и заради войната, и заради пандемията от ковид, която още не е отшумяла. В тази връзка какви са прогнозите на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) за рекламния бизнес тази година, г-н Кенаров?

- Всички се надяваме на по-добро, но не бих се ангажирал с прогнози. Виждаме в каква реалност се намираме. Нашият сектор е подвластен на твърде много фактори и условия, които не са под наш контрол. Ето защо в асоциацията сме се концентрирали върху теми и дейности, които можем да управляваме и развиваме.

Активизирали сме всички международни партньорства като Art Directors Club of Europe, Cannes Lions Festival of Creativity, Eurobest, Effie Worldwide и др. Тези организации ни дават много възможности за обогатяване с опита на колеги от чужди пазари, както и разнообразни обучителни програми, насочени към изграждане на млади кадри за индустрията. Засилваме сътрудничеството с други съсловни организации в сектора. С Българската асоциация на рекламодателите (БАР) например имаме дългогодишно сътрудничество, като вече работим по подготовката на

съвместен проект в интерес

на цялата индустрия

и в името на по-добрата комуникационна среда. Имаме разговори с представители на Българската асоциацията на пиар агенциите (БАПРА), с които откриваме изключително много общи теми и професионални каузи, за които си заслужава да обединим усилия. С IAB (Бюрото за дигитална реклама - б.р.) си сътрудничим отдавна и това ще продължи и в бъдеще. Един от много успешните проекти, свързан с развитието на младите таланти за индустрията, е отново плод на блестящото сътрудничество между БАР, Нов български университет и БАКА.

Вярвам, че в тази сложна обстановка само координираните усилия, взаимодействието и добрата комуникация между индустриалните организации ще допринесат за по-добрия бизнес климат и по-качествената комуникационна среда. А това е основна предпоставка за развитието на индустрията.

- От няколко месеца вие сте новият председател на БАКА. Впрочем това оказва ли някакво влияние върху конкурса “Effie България”, организиран от асоциацията, на който само преди седмици агенцията ви Noble Graphics получи голямата награда?

- Всъщност убеден съм, че влиянието е в обратна посока. Със сигурност историята, репутацията, представянето и постиженията на Noble Graphics, както и ролята на агенцията в израстването и развитието на българската комуникационна индустрия значително са допринесли за моята номинация и конкретно за моя избор като председател на асоциацията.

- За трети пореден път Noble Graphics е най-ефективната агенция на годината в конкурса “Effie България” - в три години, в които бизнесът бе засегнат от световни кризи, които дават отражение първо върху рекламата. Как се постига?

- 2020 и 2021 г. бяха наистина много трудни, най-вече заради принудителната дистанция. Липсата на пряк контакт в екипа и онлайн срещите с клиенти определено не помагаха за по-добрата работа. В тази ситуация Noble Graphics (“Ноубъл Графикс”) се справи добре благодарение на професионалния хъс и огромния опит на екипа на агенцията, както и благодарение на доверието, което сме изградили у нашите основни партньори. За своите 22 години на пазара Noble е

преминала през всички

кризи, спохождали

България,

и е запазила непрекъснато високо ниво в своето представяне. Натрупаният опит и дългогодишната практика са най-добрият съветник в подобни екстремни времена. Сърцето на Noble е изградено от професионалисти с повече от 12 години опит в агенцията, а с част от тях сме заедно от самото начало. Дългогодишното партньорство с нашите основни клиенти е сред основните причини за стабилността на компанията и ефективността на кампаниите, които създаваме. Доброто сработване между екипите на клиент и агенция, както и детайлното познаване на брандовете, за които работим, водят до добри резултати при всякакви условия.

- Защо конкурсът Effie е толкова престижен? Колко важно е за България и за комуникационния бизнес тук, че го има и у нас?



- Наградите Effie съществуват още от 1968 година и това не е никак случайно. Effie е утвърден световен стандарт с история, традиции и прецизни критерии. Той отчита ефективността на комуникационните кампании на базата на измерими резултати и точни данни. Това е най-престижният по рода си конкурс в световната комуникационна индустрия, защото той

олицетворява бизнес смисъла на маркетинговите комуникации

Effie България се провежда по стриктен международен регламент и утвърдени от Effie Worldwide критерии. Фестивалът e част от международна система, която всяка година следи и публикува резултатите от конкурса по света в глобалния "Ефи индекс" (Effie Index). Това е световна класация на компании, брандове, комуникационни вериги и независими агенции от 125 държави на 6 континента. Наградите Effie са доказателство за много добра инвестиция от страна на рекламодателите.

Всички професионални форуми, които представят и отличават най-добрата работа в маркетинговите комуникации, са необходими и полезни за развитието на индустрията. Тези конкурси, било то свързани с ефективността на нашата работа или с творчеството в нашата професия, изпълняват безценна и незаменима образователна функция. Фестивалите и конкурсите са експозиция на нивото на професионализъм в бранша и ни предоставят чудесна възможност да се учим един от друг. Те мотивират опитните професионалисти и вдъхновяват младите кадри.

Въпреки че се организира от БАКА, със своите критерии и основен фокус – ефективност, Effie България е важен и показателен колкото за агенциите, толкова и за компаниите рекламодатели и техните брандове.

Журито на конкурса представлява респектираща селекция от представители на цялата комуникационна индустрия: рекламодатели, представители на медиите, специалисти в рисърчa, опитни професионалисти от водещи агенции и независими експерти. Това превръща Effie в най-точния индикатор за качество и ефективност в маркетинговите комуникации.

- Как се създава ефективна реклама и как това умение се превръща в трайност?

- Краткият отговор е: с професионализъм. Стараем се да бъдем полезни за своите клиенти, като допринасяме за постигането на техните маркетингови и бизнес цели. Многото години работа с някои от най-големите брандове, представени на българския пазар, имат своята безценна роля за успехите на Noble днес. Слоганът на наградите Effie e “Идеи, които работят” и той много точно описва продукта, който ние създаваме. Когато говорим за ефективност на рекламата, говорим за същността и смисъла на нашата професия. Доверието и добрият синхрон между клиент и агенция е друг ключов фактор за блестящ краен резултат. Ние сме бизнес партньори с нашите клиенти и техни съмишленици в името на развитието и успеха на поверените ни брандове.

- Какви предимства пред останалите агенции ви дава подобна награда?

- В света на маркетинга и комуникациите всичко се променя бързо и трябва да не спираш да се развиваш и адаптираш. Всяко подобно признание ни дисциплинира и неизменно ни напомня, че се намираме в силно конкурентна и динамична среда и не можем да си позволим да лежим на стари лаври. Никога не сме се отпускали, а напротив, всъщност мотивацията на Noble е нараствала през годините. Доказателство за това са петте приза за Творческа и Медийна агенция на годината от ФАРА (фестивал на рекламните агенции - б.р.) и шестте приза за “Най-ефективна агенция в България” от “Effie България”. Девет от тези престижни титли, с които екипът на агенцията истински се гордее, са получени през последните девет години.

- Помага ли и за работата ви извън границите на страната? Има ли Noble Graphics заявки и от чужбина?

- Навсякъде по света тази награда носи престиж и уважение, ускорява развитието на кариери и дори повишава стойността на акциите на спечелилите компании или брандове. Тази година глобалният Effie Index постави

Noble Graphics

на 12-о място в Европа

и на 31-о място в света

сред независимите агенции. Това е най-големият успех за българска комуникационна агенция до този момент.

Effie се приема все по-сериозно в България, но на този етап има много по-голяма стойност в чужбина. Този факт не е изненадващ, защото това беше едва 15-ото издание на “Effie България”, докато за много пазари в Европа и по света Effie се провежда повече от 50 години и там много добре знаят каква е истинската стойност на това отличие.

Въпреки поредицата от всякакви кризи сме в края на една доста успешна за рекламната общност година. Съвсем скоро българската реклама получи високо признание за своята ефективност и на най-престижната европейска сцена. Три независими български агенции - Human, The Smarts и Noble Graphics, постигнаха безпрецедентен успех на Effie Europe. Те получиха награди в най-оспорваните категории Positive change (“Положителна промяна”) и Best of Europe (“Най-добър в Европа”), като Noble Graphics спечели първата за България Сребърна награда на този уважаван международен форум.

- Ако продуктът е некачествен, може ли рекламата му да е ефективна? Случвало ли се е да откажете да правите реклама на нещо, което не е добро или просто не харесвате?

- Възможно е, зависи каква е конкретната цел на заданието. Този абсурден феномен често се наблюдава в политическата реклама например. На всички ни се е случвало да бъдем подведени от “лъскавата опаковка”, а после да бъдем разочаровани от съдържанието. Но тъй като продуктът сам по себе си винаги е главният герой във всяка реклама, ако той е некачествен, рекламата със сигурност също е обречена.

Да, случвало се е да отказваме проекти. Отказвали сме и когато не откриваме партньорско отношение в отсрещната страна. Вярваме, че добрите резултати идват само когато има взаимно уважение и екипен дух, и опитът ни го доказва.