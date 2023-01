Вижте "летящия" електрически ферибот, на който няма шанс да получим морска болест (Видео, Снимки)

"Летящ“ ферибот, който предпазва от морска болест, може един ден да превозва пътници на недълги дестинации в Европа и по света – като например през Ламанша, пише "Дейли мейл“. This is the world’s fastest electric ship 🛳 and it's 'ferry' impressive!



Изцяло електрическият “Кандела П-12” използва подводни крила, които го повдигат над вълните, а това води до гладко пътуване без люлеене. Усъвършенствани сензори допълнително помагат, като автоматично регулират баланса на 13-метровия плавателен съд и със сигурност предотвратяват морската болест, уточняват от шведската фирма изобретател. Stockholm will next year launch a shuttle line with the electric ferry Candela P-12. 30 knots on computer-stabilized hydrofoils. pic.twitter.com/mR8eeQYV16 — Daniel Bruce 🇺🇦 (@danielbruce_) June 27, 2022

При капацитет за 30 пътници, с едно зареждане той има обхват от близо 130 километра със скорост 55 километра в час – над три пъти разстоянието на Ламанша, пише БТА.

Тази година “Кандела” бе подложен на тест в Швеция, където успешно превози пътници през многобройните архипелази и водни пътища на страната.

Плавателният съд използва три плоскости от въглеродни влакна, известни като подводни крила, които му позволяват да издигне над водата, когато надвиши 35 километра в час.

Веднъж издигнат във въздуха, той може да достигне по-висока скорост и да пътува на сравнително дълги разстояния благодарение на значително намаленото съпротивление, което се получава при ефекта на „летене“ над водата.

А за тези, които мразят клатенето, дигиталният контролер на совалката регулира подводните крила до 100 пъти в секунда, за да поддържа постоянно хоризонтално ниво.

Ерик Еклунд, вицепрезидент на “Кандела”, каза: „Никой друг кораб няма такъв вид активна електронна стабилизация. „Летенето” на борда на совалката П-12 в бурно море ще се почувства по-скоро като пътуване в модерен експресен влак, отколкото в лодка: тихо, гладко и стабилно“.