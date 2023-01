Първият адвокат робот ще се яви в съда следващия месец

Адвокат робот ще се яви в съда за първи път следващия месец.

През февруари изкуствен интелект, разработен от основателя на чатбота за правни услуги DoNotPay Джошуа Браудър, ще съветва обвиняем по време на цялото съдебно дело. Смята се, че това е първото дело, защитавано от изкуствен интелект.

Адвокатът робот ще работи чрез смартфон. Той ще изслуша процесите в съдебната зала и след това ще даде указания на подсъдимия какво да каже чрез слушалка, съобщава New Scientist. An artificial intelligence is set to advise a defendant via an ear bud on what to say while in court in what is likely to be the first ever case defended by an AI https://t.co/Qjad2r11uK — New Scientist (@newscientist) January 4, 2023

Съдът и името на обвиняемия се пазят в тайна засега, пише Metro.

Създателят на адвоката робот Джошуа Браудър увери, че разходите по делото ще бъдат покрити от компанията в случай, че делото бъде загубено.

Изкуственият интелект е обявен за "първия в света адвокат робот". Компанията цели да помогне на хората да побеждават бюрокрацията и да съдят всеки с натискането на един бутон.

Основателят на DoNotPay Джошуа Браудър СНИМКА: Туитър/jbrowder1 Браудър е компютърен учен от Станфордския университет. Стартира приложението DoNotPay през 2015 г. като чатбот, който да предоставя правни съвети на хора, които са глобени. Крайната му цел е приложението да замени изцяло адвокатите, за да спести пари на обвиняемите.

"Все още има много добри адвокати, но повечето от тях взимат твърде много пари, за да копират едни документи. Смятам, че те определено трябва да бъдат заменени", казва той.

Адвокатът робот работи на принципа на правен асистент. Пита клиента какъв е проблемът и след това генерира правно писмо, което може да бъде използвано в различните институции.

В промоционален видеоклип Браудър обяснява, че идеята му хрумнала, когато започнал да трупа глоби за паркиране, които не можел да си позволи да плати. В процеса на работа той се превърнал в "експерт" по вратичките, които биха му позволили да се измъкне от плащането на глобите.

Той осъзнава, че досадният, бюрократичен и скъп процес по обжалване на глоби за паркиране може да бъде автоматизиран и създава приложение, което да помага на хората да правят същото.

"Целта на компанията е да направи адвокатите достъпни за потребителите", казва Браудър.