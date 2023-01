Учени създадоха иновативен строителен материал - хамелеон

Материалът променя инфрачервения си цвят и количеството топлина, което поглъща или отделя, в зависимост от температурата на заобикалящата среда

Изследователи от Чикагския университет са разработили подобен на хамелеон строителен материал, който променя инфрачервения си цвят и количеството топлина, което поглъща или отделя, в зависимост от температурата на заобикалящата среда, пише Юрикалърт.

В горещи дни материалът излъчва до 92 % от съдържащата се в него инфрачервена топлина, което спомага за охлаждането на вътрешността на сградата.

За разлика от това в студените дни се отделят само 7% от инфрачервената топлина, като това допринася сградата да се поддържа топла. Researchers in South Korea have created a color-changing material inspired by chameleon skin. The artificial "skin" can be used in clothing, and on cars and buildings. via @reuters https://t.co/fqMgthhRoK — NOVA | PBS (@novapbs) September 14, 2021

"По същество открихме начин за нискоенергийно третиране на сградата като на човек. Добавяте слой, когато ви е студено, и премахвате слой, когато ви е горещо. Този вид интелигентен материал ни позволява да поддържаме температурата в сградата без огромни разходи за енергия", казва ръководителят на изследването По-Чун хсу.

Тайната на материала се крие в специален слой, който може да приема две различни форми: твърда мед, която задържа по-голямата част от инфрачервената топлина, или воден разтвор, който я излъчва. Превключването между двете форми се осъществява чрез малък електрически разряд. Това въздействие води до химическа промяна между състоянията, като медта се отлага под формата на тънък филм или се отделя.

Създаденият материал не гори, а цветът му може да се приспособи към архитектурните приложения. Водната фаза е прозрачна и зад нея може да се постави почти всякакъв цвят, без това да повлияе на способността й да поглъща инфрачервено лъчение, обясняват изследователите. Те отбелязват също, че температурата, при която се активира източникът на електроенергия и се променят свойствата на покритието, може да се регулира от потребителя, предаде БТА.

В работата си инженерите описват прототип на облицовка за сграда - квадрат с диаметър около 6 сантиметра. За реални приложения голям брой от тези топлорегулиращи секции могат да се комбинират в големи листове, подобни на плочки. Изследването показва, че способността на материала да превключва между двете състояния се запазва дори след 1800 цикъла.