Kyndryl България на една година

Празнувайки първата си годишнина в България, Kyndryl, най-големият доставчик на ИТ-инфраструктурни услуги в света, отново потвърди ангажимента си към българските и международните клиенти, които разчитата на дигитализацията, за да изграждат глобално конкурентни бизнес-модели.

"През последната година се трансформирахме със скоростта на светлината. Това пътуване ни превърна от отдел за ИТ услуги в компания, която влияе върху развитието на иновациите и цифровите технологии в България", споделя Александър Николов, управляващ директор на Kyndryl България. "Бързо спечелихме доверието на българските клиенти. Чрез клиентския център за иновации и споделени услуги на Kyndryl в София печелим доверието и на международните клиенти."

Първа инвестиционна банка (Fibank), която е сред най-големите банки в България, повери на Kyndryl проектирането и внедряването на модерна платформа за дигитализация на бизнес процесите по обработка на кредити на физически лица. Въз основа на този успех, по-късно Fibank ангажира Kyndryl България за следващия си важен проект: оптимизиране и миграция на процесите по обработка на корпоративни кредити към новата дигитална платформа на Fibank.

“Действайки като истински бизнес и технически консултант за нас, Kyndryl Bulgaria ни помогна да изградим успешна стратегия за модернизация на бизнес процесите за обработка на кредити, която да постигне и реални резултати. Ние не само оптимизирахме и мигрирахме бизнес процеси към новата дигитална платформа, но и преминахме към истински дигитални активи, които се използват в пълния си капацитет,“ казва г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank. „Доволни сме, че проектът беше изпълнен навреме – в строго определените за него срокове, миграцията премина гладко и беше много успешна.“

Киндрил днес

Kyndryl е най-големият доставчик на ИТ-инфраструктурни услуги в света. Компанията проектира, изгражда, управлява и модернизира ключови информационни системи, от които светът зависи всеки ден. През последната година поради начина, по който Kyndryl се развива чрез своите партньорства и шест практики, пазарът й нарасна до 510 млрд. долара (до 2024 г.) в световен мащаб. Клиентите на Kyndryl - хиляди компании в над 60 държави управляват важни активи на ключови световни системи и са в основата на функционирането на света. В България Kyndryl успява да покрие всички сегменти на българския ИКТ пазар, който през последните седем години има оборот с 300% ръст и достига 2,5 млрд. евро.

"Много съм горд от работата на Kyndryl в България, която докосва живота на много българи. Независимо дали теглите пари от банкомат, откривате банкова сметка или пазарувате онлайн, вероятно някои от технологиите и практиките, поддържани от Kyndryl, участват в предоставянето на вашата услуга", казва Александър Николов. "В Киндрил България работят висококвалифицирани специалисти, които поддържат местни и международни клиенти от ключови индустрии."

Днес Kyndryl обслужва корпоративни клиенти от цял свят, сред които FiBank, Honda, Mitsubishi, Schneider Electric, Deutsche Bank, Dow, RSA Insurance, BMW Group и др.

Цифровизация и иновации

Kyndryl има шест глобални практики, организирани около начина, по който клиентите употребяват ИТ услуги: Cloud Services; Core Enterprise and zCloud; Applications, Data and AI; Digital Workplace; Security and Resiliency; and Network and Edge.

Миналата година компанията обяви и няколко иновативни технологии, които значително разширяват диапазона на предлаганите ИТ услуги:

Kyndryl Bridge - отворена платформа за интеграция, която дава възможност за контрол на персонализирането на ключови операции и поглед в реално време върху ИТ операциите. Платформата интегрира съществуващи инструменти, интелектуална собственост, процеси и партньорства, за да могат клиентите да се възползват максимално от възможностите на облака или облаците и да се осигури оптимална оперативна среда във вид на услуга. Kyndryl Bridge е замислен като среда за дигитално сътрудничество, която ще продължи да се разширява и разраства с течение на времето, свързвайки технологичните решения на Kyndryl, пазарните иновации и експертния опит на индустрията.

Kyndryl Vital е услуга за съвместно работа, в което професионалните дизайнери и техническите експерти на Kyndryl работят рамо до рамо с клиенти и партньори за решаване на сложни ИТ задачи. Kyndryl Consult - консултантски услуги и услуги по внедряване които могат да ускорят цифровата трансформация, обвързвайки конкретните технологични решения с бизнес резултатите.

"Новите услуги - Kyndryl Bridge, Kyndryl Vital и Kyndryl Consult - са чудесни примери за това как новата свобода на Kyndryl й позволява да инвестира в нашия бизнес и в успеха на нашите клиенти", добавя Николов.