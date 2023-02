Агент 007 е зад волана на 9 машини в последния филм

Всички каскади са истински, без визуални ефекти

“Смъртта може да почака” е 25-ият филм за Джеймс Бонд и петият и последен с участието на Даниел Крейг като агент 007. Премиерата на филма закъсня с повече от година заради пандемията от COVID-19.

Главният шпионин сяда зад волана на девет супер коли във филма No Time to Die. Естествено, най-много са моделите на Aston Martin. DB5 не е единственият Aston Martin във филма. Класическият V8 също “играе” една от ролите. Видяхме този модел за първи път в The Living Daylights (1987) с Тимъти Далтън като агент 007. Както можете да заключите от името, тази кола има V8 двигател с 320 к.с. и максимална скорост от 261 км/ч.

Aston Martin предоставя и две съвременни коли в ръцете на мистър Бонд. Едната е DBS Superleggera. Този английски автомобил има двигател V12 с обем 5,2 литра с мощност 725 к.с. и 900 Нм въртящ момент. Цялата тази мощност се изпраща към задните колела чрез 8-степенна автоматична трансмисия. Максималната скорост на Superleggera е 340 км/ч. Бърза кола, но не и най-бързата, която Бонд е карал. Защото това е Aston Martin Valhalla. Този автомобил има 4-литров V8 двигател и системна мощност 950 к.с.

Колата ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди

и е наблъскана с технологии от Формула 1.

“Имахме шест месеца, за да създадем осем реплики на автомобила, които трябваше да изглеждат като DB5, но да имат характеристиките на състезателна кола и да бъдат здрави като офроудъри”, разказват от екипа на филма.

Каскадьорските коли трябва да могат да слизат по стълби,

да правят скокове и да изпълняват плъзгания и завои с помощта на ръчната спирачка. Това е огромен инженерен проект, извършен в тясно сътрудничество с Aston Martin, за да се определи кои двигатели, диференциали и скоростни кутии да се използват и как да се персонализират настройките на окачването и кормилното управление, необходими за всяка каскада.

Вижда се само един DB5 във филма, но всъщност колите са цели 10. Две от тях са управлявани от разстояние.

Aston Martin V8 Vantage Volante, който се появи във филма “Искрите от очите”. Колата е оборудвана с ракети, хед-ъп дисплей за прицелване, лазери, специални прибиращи се ски за шофиране на возилото на сняг и реактивен двигател. Този Land Rover бе неудържим по черните пътища в Ямайка във филма No time to die.

Друг британски производител - Jaguar Land Rover, също бе щастлив да даде няколко коли на най-известния шпионин. Land Rover Defender се появява в сцена на преследване из провинцията, показвайки колко неразрушим е офроудърът. Другите джипове на марката, които ще видим във филма, са Range Rover Sport и оригиналният Range Rover.

Другата част от автомобилната група - Jaguar, е предоставила XF Sportbrake. Джеймс Бонд избира най-бързата версия с 5-литров V8 двигател и 550 к.с. Sportbrake ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунди.

Актьорът Даниел Крейг за първи път се качва зад волана и на Toyota Land Cruiser от поколението J100. Най-тежката му версия е с 4,7 -литров V8 двигател с 245 к.с. С ускорение от място до 100 км/ч от 11,7 секунди това със сигурност не е най-бързата кола на Бонд, но е една от най-грубите. Jaguar C-X75 от филма “Спектър” е способен да вдигне 320 км/ч.

“Всички коли, независимо дали Land Rover Defender, или Aston Martin, оцеляха. Така че нямаше пълни загуби, с изключение на един Range Rover SVR, преследващ Бонд в неговата Toyota”, добавят от екипа. Роувърът е станал

неизползваем, след като се е разбил в скална стена

Всички каскади са направени истински, няма визуални ефекти. Defender скача във въздуха на разстояние, еквивалентно на три камиона. По същия начин “Астън Мартин”, който се плъзга с пълна скорост по улиците на Матера – всичко това е направено наистина.