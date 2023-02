В Европа пробват с коли на ток за 150 евро на месец с доплащане за допълнителни километри

У нас е невъзможно, защото няма държавни субсидии за покупка на екологични возила

Автомобилните производители пробват всякакви варианти, за да успеят да привлекат клиенти във времена на галопираща инфлация и постоянно покачване на цените на колите. Компаниите, най-вече в Европа, се чудят как да направят по-достъпни колите си с различни видове лизинг, разсрочване, каршеринг и отдаване под наем.

Последната иновативна идея за продажба на електрически автомобили идва от шефката на Peugeot Линда Джаксън, която обещава, че електрическият вариант на модела 208 ще се предлага на някои западноевропейски пазари за скромната месечна сума от 150 евро. Босът на френската марка не разкрива как ще стане това в интервю за нидерландско списание, но казва, че е минал успешно пилотен проект във Франция през последните 6 месеца на миналата година.

Концепцията се нарича Peugeot as you go. При нея месечната цена е много по-малка, отколкото бихте платили сега за e-208 с частен договор за лизинг. В масовия случай в Европа в момента за такова Peugeot на ток трябва да отделяте минимум 479 евро за колата всеки месец, като изплащането продължава в срок от 60 месеца и можете да изминете максимум 10 000 километра годишно.

В България е-208 се продава на цени от 73 000 лева. Ако платите 10 процента първоначална вноска и оставите още 10 процента остатъчна стойност, за 5 години ще трябва да внасяте по около 1000 лева на месец - ситуация подобна на тази на европейските пазари, въпреки че у нас няма никакви държавни стимули при покупка на нов електрически автомобил.

Как тези около 500 евро за Peugeot e-208 ще станат 150, се опитва да обясни Джаксън, но не с пълни подробности.

Peugeot as you go трябва да стане по-евтина алтернатива за хората, които нямат възможност да отделят голяма сума за колата си. Пилотният проект, който Peugeot проведе във Франция през последните шест месеца, показва обещаващи резултати”, обяснява Джаксън.

Според дамата няма уловка с въпросните 150 евро месечно. “Тази програма е предназначена за хора, които шофират сравнително малко и искат да преминат към електрически автомобил. Ето защо използваме по-ниска месечна ставка. От друга страна, имате по-малко “безплатни” километри, отколкото със съществуващите договори. В този случай

първите 500

километра на месец

са включени в

месечната сума

и това, изглежда, е достатъчно за много хора. В пилотната програма във Франция потребителите плащат седем евроцента за всеки допълнителен километър над въпросните 500, които са включени в пакета. Това означава, че, от една страна, имате по-ниски разходи по принцип, а от друга - можете сами да контролирате допълнителните разходи”, казва Джаксън.

Простите сметки показват, че дори ако карате 1000 км на месец, месечната такса ще е 185 евро, което пак е много достъпно.

Джаксън не може да каже окончателно в момента какви други условия се прилагат към концепцията. Така например все още не е ясно какъв ще е срокът на всеки договор в различните страни. Освен това все още не се казва дали ще се предлагат и други модели не само на Peugeot, но и на цялата група Stelliantis. Тя включва и марките Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroеn, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati и Opel.

Доплащането от 7 цента на километър вече се прилага от Peugeot при частния лизинг (например при електрическия кросоувър 2008) на някои европейски пазари.

Потребители от Франция уточняват, че в страната наистина вече се предлага такава електрическа кола за 150 евро, но при следните условия. Офертата е за наем за 24 месеца на Peugeot e-208 Active от 150 евро на месец, като първоначалната вноска от 10 500 евро е намалена на 2000 евро по следния начин - след приспадане на екологичния бонус от 6000 евро, който дава държавата, и допълнителната премия от 2500 евро, която се предвижда, ако върнете стария си бензинов или дизелов автомобил.

Електрическият Citroen Ami се предлага и за по-малко от 150 евро на месец, но тази количка е строго лимитирана за движение в града. Цената на това возило, което в някои страни може да се кара и от 14-годишна възраст, вече наближава 12 хиляди евро, но без екологичните стимули. Снимка: Citroen

Ето как изглежда Citroen Ami отвътре.

В България такава оферта с подобни цени е невъзможна, защото у нас няма никакви привилегии при покупка на нов електрически автомобил,

освен че

не плащаш

годишен данък

и че можеш да паркираш безплатно в синя и зелена зона в големите градове.

В Западна Европа има повишено търсене не само на чисто електрически превозни средства, но и на зареждащи се от контакта плъгин хибриди. В много страни от началото на годината бяха въведени допълнителни данъчни облекчения за фирмените автомобили, които не само че не плащат ДДС, но при определени условия ползват и редица данъчни облекчения, достигащи до 20 процента от цената на колата. Така реално фирмите плащат на автомобилните дилъри около 20 000 евро, не да речем, реални около 30 000 евро от сумата на даден електрически автомобил. Останалото се поема от държавата, а служителите се възползват от преференциалните условия. За това и статистиката показва например в Белгия, че 80 процента от автопарка се формират от корпоративни клиенти.