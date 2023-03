Вижте как кораб на "Спейс Екс" излита за Международната космическа станция (Видео)

Товарен кораб "Дракон" на компания "Спейс Екс" излетя снощи от стартовата площадка Кейп Канаверал в щата Флорида с доставки за Международната космическа станция (МКС), съобщи американската космическа агенция НАСА, цитирана от ДПА и БТА.

Излитането на капсулата без екипаж се излъчваше пряко на сайта на НАСА. Очаква се корабът да стигне до МКС утре.

Освен запаси за астронавтите и космонавтите на станцията, капсулата "Дракон" носи и експериментални разработки на студенти от университети в Германия и Люксембург, които са спечелили конкурс, организиран от Германския авиокосмически център (DLR) през 2021 г.