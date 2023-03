Търсят 10 000 спецове за IT индустрията, дават от 3 до 10 000 лв. заплати

Всеки месец в аутсорсинг индустрията и IT сектора в България свободните работни места са около 10 хиляди. Компаниите предлагат заплати между 3 и 10 хиляди лв. Това съобщиха във Велико Търново от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), които възнамеряват експанзия в старата столица и оценяват потенциала й като много висок заради 15 000-хиляди студенти.

„Пандемията отвори врата за т. нар. отдалечена работа и позитива от това е най-вече, че индустрията предлага работа на хора, които могат да си останат във В. Търново, да работят оттук, да вложат средствата, които получават, в икономиката на града и по този начин децентрализацията да се случи много по-бързо и по-лесно“, обясни изпълнителният директор на асоциацията Наталия Георгиева.Хубавото е, че компаниите влагат много време и ресурс за обучение на кадрите, за повишаване на квалификацията и дори за преквалификация.

Аутсорсинг и IT компаниите дават възможност за отдалечен достъп до работа, при което обаче се запазват високите възнаграждения като в София. По време на обучението на новите специалисти тяхната заплата е от 1500 лв. до около 2000 лв., а след това е в рамките от 3 хил. до 10 хил. лв. Допълнително за тях има и много социални придобивки, поясни Петър Торнев, член на борда на AIBEST и представител на бизнеса.

В. Търново бе домакин на националното роудшоу “Пътят към твоя успех”. То се организира с подкрепата на кмета на старата столица Даниел Панов и партньорството на Общината и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Гостуването на AIBEST започна с кръгла маса с представителите на местните власти, на която бяха дискутирани факторите и мерките за оптимизирано привличане на нови инвестиции на локално ниво и създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на сектора. Програмата продължи със срещи с местните таланти, която се проведе в Голямата зала на Общината. Учениците и студентите от града имаха възможността да се запознаят с развитието на високотехнологичната индустрия у нас и с кариерните възможности, които предлага. На срещата присъстваха мениджъри на лидери в сектора на национално ниво, а за гостите бяха организирани и специални уъркшопи.

“Основните неща, които коментирахме, бяха свързани със сферата на средното, професионалното и висшето обучение, и образованието на хората, които искат да имат както добра езикова подготовка, така и познания в областта на IT сектора. Във В. Търново работят над 90 компании в IT технологиите и те също бяха запознати с новия бизнес център, който предстои да отвори врата може би в началото на лятото. Беше направено популяризиране и на работата хоум офис“, разказа кметът Даниел Панов. Той добави, че Общината има помещения, които може да предостави на фирмите в IT сектора.

„Важно е да намерим допирните точки, да разберем от какво имат нужда те и какво предлагаме ние. Мисля, че ползите са двупосочни“, посочи проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ. Според него тези срещи ще са много полезни за ориентацията на студентите на пазара на труда. Вузът е отворен за разкриване на нови специалности с преподаватели от практиката. „Един от пътищата, по които университета излезе от финансовата криза, бяха сключените преди 8 години договори с аутсорсинг компаниите. По този начин, съвместно с тях, оборудвахме и голяма част от учебните зали“, припомни проф. Бонджолов.

„Аутсорсинг секторът в област В. Търново е представен от 23 компании. В него има също така 119 фирми с общ оборот над 25 млн. лв., като за сравнение преди 5 години те са били 56, което означава двоен ръст“, посочи зам.-кметът Нейко Генчев.