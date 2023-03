Как TikTok променя света

Това e мултивселена, която дава неограничени възможности, като засяга много индустрии и хора. Потребителите гледат 167 милиона часа видеоклипове за 1 минута

TikTok се превърна в сила, оформяща света - толкова мощна и завладяваща, че е трудно за вярване и опасно за допускане. С 1 милиард активни потребители в 154 страни, това е една от най-популярните социални медийни платформи към 2023 г.

За пет години приложението, някога описвано като забавна прищявка за видеа с танци, се превърна в едно от най-известните, обсъждани, съмнителни, технически сложни и геополитически комплицирани феномени в интернет. То осигури ненадминато разбиране за културата и ежедневието, вдъхнови филма, който само преди седмица взе цели 7 статуетки “Оскар”, но в същото време засили конфликта между най-големите суперсили в света.

Само преди дни Нова Зеландия забрани TikTok на устройства с достъп до парламентарната мрежа на страната поради опасения за киберсигурността. Така се превърна в поредната нация, която ограничава използването на приложението на устройства, свързани с правителството. Европейската комисия, Обединеното кралство, Канада и повече от половината американски щати и Конгресът вече въведоха такава забрана.

Администрацията на Байдън стига по-далеч, като иска китайските собственици на TikTok да се откажат от дяловете си или приложението може да бъде изправено пред блокиране от САЩ за всички устройства. И тази заплаха е на фона на факта, че към януари 2023 г.

Америка е страната с най-голямата аудитория на TikTok - приблизително 113 милиона потребители.

Законодателите и регулаторите на Запад са силно загрижени, че TikTok и неговата компания майка ByteDance може да предоставят чувствителни потребителски данни в ръцете на китайското правителство. Те посочиха закони, които позволяват на властите тайно да изискват данни от китайски компании и граждани за операции по събиране на разузнавателна информация. Те също така се притесняват, че Китай може да използва препоръките за съдържание на TikTok за дезинформация.

Повече от просто хит, TikTok взриви модела на това какво може да бъде една социална мрежа. Успехът на платформата засяга много индустрии, превръща обикновени хора в звезди и диктува трендове, които трансформират цялата уредена структура на познатото досега.

Спокойно може да се каже, че точно TikTok стои и зад успеха на филма със 7 оскара “Всичко навсякъде и наведнъж”.

Лентата, превеждаща през мултивселената, е отражение точно на TikTok културата - едновременното консумиране на всичко, достъп до всичко, възможност за няколко секунди да прескачаш във времето и пространството. ТikTok e мултивселена, която дава неограничени възможности. Според проучване потребителите гледат 167 милиона часа видеоклипове за една минута.

Светът бе привикнал на онлайн свързаност, изградена върху ръчно избрани интереси и приятелства. Но TikTok не се интересува от тях. Вместо това той ни разкрива безкрайна поредица от видеоклипове, избрани от неговия алгоритъм, след което научава вкусовете ни с всяка секунда, която гледаме, спираме на пауза или превъртаме. Не казвате на TikTok какво искате да видите. TikTok ви казва. И интернет не може да се насити.

“Говорим за платформа, която оформя как цяло едно поколение се учи да възприема света”, коментира Аби Ричардс, изследовател, който изучава дезинформацията в TikTok.

Платформата стартира като приложение на компанията ByteDance в Пекин през 2016 г., наречено първоначално A.me, което позволява на потребителите да създават и споделят кратки видеоклипове. 3 месеца по-късно е преименувано на Douyin, което разработено за 200 дни, в рамките на една година се сдобива със 100 милиона потребители и има повече от един милиард видеоклипове, гледани всеки ден. През 2017 г. ByteDance започва да го разширява извън Китай под името TikTok.

През 2021 г. уебсайтът му е посещаван по-често от Google.

Медията има над 1,53 милиарда потребители към 2023 г. 1 милиард от тях са активни месечно. Използва се от 30,25% от 5,07 милиарда интернет потребители в света.

В България платформата е припозната от 61,2% мъже и 38,8% жени, като 65% от тях са между 18 и 24 години.

Несъмнено културното влияние на TikTok върху ново поколение медии доведе до някои удивителни вълнообразни ефекти. Видеоклипове на хора, наслаждаващи се на любимите си книги, много от тях с хаштаг #BookTok (с над 78 милиарда гледания), помогнаха 2021 г. да стане една от годините с най-добри продажби в издателската индустрия.

Книгите на писателката Колийн Хувър, най-голямата звезда на този хаштаг, са продали повече копия тази година, отколкото Библията, според данни от NPD BookScan.

А какво да кажем за музикалната индустрия? В сферата всички са длъжни да внимават много с TikTok - където могат да бъдат издигнати или разпнати, защото там вече се диктуват тенденциите в музиката. Миналата година 175 песни, станали популярни в TikTok, са включени в Billboard Hot 100.

По този начин песента Say So на Doja Cat избухна благодарение на танцова тенденция, създадена от потребител - yodelinghaley, чието истинско име е Хейли Шарп. Нейният пърформанс стана толкова вайръл, че Doja Cat включи танца в някои от изпълненията си на живо и дори покани Хейли да го изпълни за музикалния видеоклип на Say So, който беше пуснат през февруари 2020 г. Въпреки че Doja Cat беше вече утвърден изпълнител, тенденцията в TikTok наистина популяризира нейната музика. Тя успя да достигне до аудитории, до които не би могла преди, тъй като потребителите на TikTok въплъщават много различни демографски групи.

Моделът на платформата скоро може да преоформи целия интернет. Силата на въздействието на TikTok се дължи на уникалния му алгоритъм, който поставя конкретно съдържание на страницата For You, което улеснява всеки с малко последователи да бъде видян от голяма аудитория.

Рекламодателите могат да достигнат до 885 милиона потребители на възраст 18 и повече години в TikTok. Ако сте търговец, артист или просто човек, който търси глобална аудитория, TikTok е вашата ракета носител.

