ЕС с предварително споразумение за възобновяемата енергия

Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз сподели в четвъртък в Twitter, че е постигнато предварително политическо споразумение по отношение на възобновяемата енергия, която е ключов стълб на плановете на блока за борба с изменението на климата и отказ от руските изкопаеми горива. #TRILOGUE | @EUCouncil presidency and @Europarl_EN negotiators have reached a provisional political agreement on renewable energy. #RED — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 30, 2023

Евродепутатът от Германия - Маркус Пипер (ЕНП) написа също в Twitter, че "по-амбициозната" Директива за възобновяема енергия включва нова обвързваща цел от 42,5% за 2030 г. спрямо предишната обвързваща цел от поне 32%. Това означава, че почти половината от енергията на блока трябва да идва от възобновяеми източници към 2030 г. #RED3 just reached agreement with Swedish Presidency: 42.5% binding renewable target by 2030. Faster approval processes. Biomass remains 100% renewable. Checking the definition of green hydrogen and much more. A good day for Europe's energy transition. — Markus Pieper (@markuspieperMEP) March 30, 2023

Освен това Маркус Пипер обясни, че предварителната сделка в ЕС също така настоява за "по-бързи процедури за одобрение на федерално ниво".

"Файненшъл таймс" също съобщава, че след дълги преговори държавите членки на ЕС и европарламентът са постигнали споразумение за по-високи цели за възобновяема енергия, включително отделяне на ядрената енергия в резултат на оказван от Франция натиск, предаде БНР.

Държавите членки също така ще могат да намалят целта си за възобновяем водород, използван от индустрията, с 20 процента при определени условия, като вместо това използват например нисковъглероден водород.

Съгласно правилата на ЕС, водородът може да бъде произведен от слънчева и вятърна енергия, което се определяй като възобновяема енергия, или да бъде произведен чрез ядрена енергия, като в този случай се определя като нисковъглероден водород, напомня финансовото издание.