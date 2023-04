Илин Димитров в Тирана: Разчитаме на образованието за развитието на туризма

Министърът на туризма д-р Илин Димитров взе участие в основната дискусия на международния форум за региона на Югоизточна Европа, провеждан под егидата на Световната организация по туризъм към ООН, FESTA – The Future Environmental and Sustainable Tourism in Albania или „Бъдещият екологичен и устойчив туризъм в Албания“. Министърът подчерта, че образованието на кадрите при подготовката на успешни и мотивирани бъдещи специалисти в различните сегменти на туризма е от ключово значение при изграждането на неговото устойчиво бъдеще, съобщиха от министерството.

Разговорът под надслов „Ролята на правителствата в определяне на бъдещите политики в туризма“, модериран от директора за Европа на Световната организация по туризъм Алесандра Прианте, беше основен акцент в динамичната програма на форума.

„Ясно е, че светът ще се върне към нивата на туризма преди COVID-19, но какво различно ще направим ние?“. С тези встъпителни думи започна изказването си българският министър в панела за устойчив туризъм под егидата на СОТ/UNWTO/ в Тирана.

„Умения, обучение на кадрите и качество на услугата – това е важно, това е ключът, за да развиваме модерен и устойчив туризъм“, заяви министър Димитров пред участниците във форума.

Министър Димитров акцентира върху нуждата страните от Балканите, с подкрепата и на СОТ да работят за укрепването на уменията на кадрите в отрасъла. Той застъпи тезата и за развитието на съвместни пакети и рекламни дейности на наднационално регионално ниво.

Трябва да използваме максимално добре възможностите, които ни дават европейските фондове за образование и обмен, програми като Еразъм плюс, декларира той. България ще окаже подкрепа на партньорите си от ЕС и Балканите с натрупаната си експертиза, същевременно ние работим и върху идеята за създаването на UNWTO академия в България, посочи министър Димитров пред своите колеги.

Уменията на кадрите ще са в основата на тематична сесия по време на 68 Регионална комисия Европа, анонсира той съвместно с генералния секретар на СОТ Зураб Пололикалвили и директора на Европа за СОТ Алесандра Прианте.

В България разчитаме много и на специализираните форми на туризъм – като винени маршрути и кулинарен туризъм, уелнес, здравен и СПА, културен, еко, селски и приключенски. Това са все форми, които могат да се практикуват на местно ниво, като отчитаме богатствата и особеностите на различните части на дестинация България, изтъкна българският министър и подчерта, че това е съществена предпоставка и условие за бъдещото развитие на устойчив и екологосъобразен туризъм. Особен акцент той постави на развитието на България като водеща СПА дестинация. Минералните извори, които поставят страната ни на второ място в Европа по този природен ресурс, са истинско богатство, което ние развиваме, защото така може да се гарантира изграждането на целогодишен туризъм.

За България секторът винаги е имал приоритетно значение, подчерта министър Димитров. Туризмът има съществен принос за формирането на БВП на страната и дава алтернатива за развитие, особено на по-малките региони. Важно е всички участници във формирането на визията и политиката в туризма на национално ниво да обединим усилия, за да се справим с текущите проблеми и предизвикателства, призова в изказването си д-р Димитров.

По думите му туризмът безспорно има огромно икономическо, социално и културно значение за развитието на българското общество. Държавата трябва да насърчава преките чуждестранни инвестиции, които водят до подобряване на туристическата база, на туристическата инфраструктура, на българския туристически продукт. Трябва да се адаптираме към съвременните реалности, да използваме достиженията на технологиите, за да генерираме допълнителна добавена стойност в отрасъла. Ще се радваме броят на нашите гости от чужбина да расте, но по-важно е да предложим пълноценно и обогатяващо преживяване, заяви министър Димитров.

В панелната дискусия се включиха още Мирела Кумбаро, министър на туризма и околната среда на Албания, Горан Джурович, министър на икономическото развитие и туризма в Черна гора, Федерико Педини Амати, министър на туризма, пощенското дело, сътрудничеството и конгресното дело на Република Сан Марино, Хюсеин Мемич, министър на младежта и туризма на Сърбия, Сташа Кошарац, министър на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина, Крешник Бектеши, министър на икономиката на Република Северна Македония, Розета Хайдари, министър на индустрията, предприемачеството и търговията в Косово, Тончи Главина, държавен секретар в Министерство на туризма и спорта на Хърватия, както и ресорните заместник-министри на Гърция, Турция и Литва.

Снощи беше и тържественото откриване на форума FESTA в Тирана, а сред официалните лица, които се обърнаха с приветствени думи към държавните ръководители в сферата на туризма, бяха министър-председателят на Албания Еди Рама, Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, генералният секретар на СОТ Зураб Пололикашвили и Мирела Кумбаро, министър на туризма и околната среда на Албания.

Късно снощи министър Димитров проведе работна среща с държавния секретар по туризъм на Хърватия Тончи Главина, в която обсъдиха възможности за бъдещо задълбочаване на сътрудничеството между двете страни, както и обмяната на полезни практики. Сред тях – обмяната на опит с цел обучение, устройството на единната браншова организация на Хърватия по модела на Австрия, динамиката на туристическите показатели между двете страни, както и детайли от маркетинговите стратегии на Хърватия и България. Двамата коментираха и успешни практики по Плана за възстановяване и устойчивост.

Двете държави са изключително близки в езиково и културно отношение и това е мост към създаването на още по-близки връзки и в сферата на туризма, изтъкнаха министър Димитров и Тончи Главина.