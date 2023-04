Face2Face (F2F) на избата от Съединение New Bloom Winery спечели златен медал и Best of class на престижен конкурс в Лос Анджелис

Българско шардоне се нареди сред най-добрите в света на международния винен конкурс Los Angeles International Wine Competition. Родното Face2Face (F2F) Шардоне, реколта 2019 на New Bloom Winery бе определено за най-доброто в своя клас (Best of Class) и грабна златен медал с 94 точки.

Избата от Съединение постигна забележителен успех, като спечели медали за всички изпратени проби: 12 отличия - четири златни и осем сребърни.

Българското вино получи заслужена висока оценка в напрегната конкуренция с представители както на традиционни производители от Италия и Франция, така и на най-добрите вина от Новия свят – Чили, Аржентина, Нова Зеландия, САЩ.

Със злато бяха оценени вината във всички ценови категории и марки на New Bloom - за PIXELS Совиньон блан, PIXELS Сира и Verano Azur Розе.

Сребърни отличия заслужиха Face2Face (F2F) Дорнфелдер, F2F бленд (Каберне Совиньон, Сира, Регент), F2F Совиньон блан, F2F Розе, PIXELS Розе, PIXELS Каберне Совиньон, Verano Azur Совиньон блан и Вионие и Verano Azur Сира и Марселан.

Високaта оценка за българското шардоне затвърждава имиджа на избата от Съединение като един от най-добрите производители от Тракийска низина. През годините тя е печелила два пъти титлата „най-добро в своя клас“ с вина от сорта Совиньон блан в сериите F2F и PIXELS.

Отличеното шардоне F2F има сребърен медал тази година и от Vinalies Internationales, организиран от Съюза на енолозите във Франция.

Успехът на българските напитки в такава сериозна конкуренция с вина от Новия свят, и то в сърцето на Калифорния, позната със своите шардонета, демонстрира потенциала на родния тероар и майсторството на родните енолози да създават продукти на световно ниво.

Конкурсът в Калифорния е един от най-престижните в САЩ. Журито се състои от 70 международни експерти, а вината се оценяват със слепи дегустации по 100-точкова система.

New Bloom Winery е единствената наградена изба от България в настоящото издание на конкурса.

Избата се намира в Съединение и разполага с 8000 дка собствени лозови масиви в Тракийска низина. Работи както с популярни международни сортове като Совиньон блан, Шардоне, Сира, Каберне Совиньон, Мерло, така и с малко популярните немски Дорнфелдер и Регент и италианския Глера, от който се прави просеко.

Малко по-рано този месец розето в серията PIXELS, реколта 2022, спечели златен медал от конкурса Mondial du Rosé, който тази година се проведе в Марсилия в началото на април.